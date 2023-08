Sehr geehr­te Damen und Herren,

lie­be Aus­stel­ler und Interessierte,

auch in die­sem Jahr fin­det unser tra­di­tio­nel­ler Weih­nachts­markt am ersten Advents­wo­chen­en­de statt.

Wir laden Sie des­halb recht herz­lich ein bei uns als Aus­stel­ler teil­zu­neh­men. Am Sonn­tag, den 03. Dezem­ber 2023 haben wir von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Rat­haus­platz geöff­net. Auf­bau­en kön­nen sie am Sams­tag oder auch am Sonn­tag­früh, bit­te der Anmel­dung ent­neh­men. Der Abbau der Stän­de fin­det dann ab 19.00 Uhr statt.

Zusätz­lich zum Ver­kauf am Sonn­tag, fin­det am Sams­tag, den 02. Dezem­ber 2023 unse­re „Glüh­wein­par­ty“ statt, bei der all unse­re Ver­sor­gungs­stän­de offen haben. Nach der Vor­abend­mes­se und anschlie­ßen­der Krip­pen­er­öff­nung, gibt es am Sams­tag ab 19:30 Uhr bis ca. 22:00 Uhr weih­nachts­markt­ty­pi­sche Geträn­ke und Essen.

Ein Ver­kauf von Weih­nachts­markt­ar­ti­keln ist am Sams­tag­abend nicht vor­ge­se­hen. Eben­so ein Ver­kauf von Essen und Geträn­ken, da die­ser über uns selbst stattfindet.

Das Rah­men­pro­gramm 2023 wird genau­so abwechs­lungs­reich wie in den Vor­jah­ren werden.

Die Stand­mie­te beträgt in die­sem Jahr 25,00 Euro. Nach Ihrer Anmel­dung wer­den wir Sie dann über den genau­en Ablauf des Mark­tes informieren.

Von Sams­tag auf Sonn­tag wird ein Sicher­heits­dienst für die Objekt­si­che­rung sorgen.

Wir wür­den uns freu­en, wenn wir Sie auch 2023 wie­der als Aus­stel­ler gewin­nen kön­nen bzw. als Neu­aus­stel­ler bei uns in Scheß­litz begrü­ßen dürfen.

Mit der bei­lie­gen­den Anmel­dung (PDF, 130KB) geben Sie uns bit­te Bescheid, ob Sie teil­neh­men möch­ten oder nicht. Die Ant­wort rich­ten Sie bit­te an schesslitzervereine@​gmail.​com. Bit­te geben Sie uns bis zum 01. Novem­ber 2023 Bescheid.

Bei Rück­fra­gen ste­he ich Ihnen auch unter der Han­dy­num­mer 0151/51831990 zur Verfügung.

Wir hof­fen auf Ihre posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen und freu­en uns auf einen schö­nen Weihnachtsmarkt.

Im Namen der Vorstandschaft,

San­dra Lauth

1. Vor­sit­zen­de