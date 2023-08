Aus­bau des Ange­bo­tes ab 1. Sep­tem­ber – Beson­de­res in Schney und Unterzettlitz

Zuneh­men­der Beliebt­heit erfreut sich der Ruf­bus im Land­kreis Lich­ten­fels. Im Jahr 2022, nach­dem die coro­nabe­ding­ten Ein­schrän­kun­gen über­stan­den waren, lag die Abruf­quo­te land­kreis­weit bei 14,52%. Kal­ku­liert war eine Quo­te von 10% von ange­bo­te­nen zu tat­säch­lich genutz­ten Fahr­ten. Auf 3.894 Fahr­ten wur­den 17.309 Per­so­nen inner­halb eines Kalen­der­jah­res beför­dert. Das sind rein rech­ne­risch mehr als vier Per­so­nen pro Fahrt, zehn Fahr­ten pro Tag und 47 beför­der­te Per­so­nen pro Tag (gerech­net auf 365 Tage im Jahr). Posi­tiv über­rascht von die­sen Zah­len, hat sich der Land­kreis ent­schlos­sen, die­ses vom Frei­staat Bay­ern bezu­schuss­te Ange­bot wei­ter­zu­füh­ren und auszubauen.

Näch­ste Aus­bau­stu­fe ab dem 1. September

Die näch­ste Aus­bau­stu­fe greift am 1. Sep­tem­ber 2023. D.h., dass ab die­sem Ter­min auf allen bestehen­den Lini­en die Ange­bo­te aus­ge­wei­tet wer­den: Sowohl wäh­rend der Woche als auch sams­tags und sonn­tags sol­len mehr Fahrt­mög­lich­kei­ten den Umstieg auf den Bus attrak­ti­ver machen. So gibt es z.B. auf den Lini­en 1211 bis 1214 (Raum Lich­ten­fels-Bad Staf­fel­stein-Burg­kunst­adt) durch­schnitt­lich 14 Fahrt­an­ge­bo­te mehr, auf den Lini­en 1231 und 1234 (Raum Burg­kunst­adt-Alten­kunst­adt-Weis­main) sind es elf Fahr­ten mehr und auf den Lini­en 1251 bis 1254 (Raum Ebens­feld-Banz­gau) sind es durch­schnitt­lich zwölf Fahr­ten mehr, die das bis­he­ri­ge Ange­bot erwei­tern bzw. einen Takt­ver­kehr ermöglichen.

Kosten ent­ste­hen nur, wenn der Ruf­bus tat­säch­lich genutzt wird

„Das Posi­ti­ve an die­ser Ange­bots­er­wei­te­rung ist nicht nur, dass wir den Bür­gern mehr Mög­lich­kei­ten anbie­ten ohne eige­nes Auto mobil zu sein, son­dern dass für den Land­kreis nur Kosten anfal­len, wenn es tat­säch­lich genutzt wird.“ zeigt sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner von die­sem fle­xi­blen ÖPNV-Instru­ment überzeugt.

Die Mög­lich­keit bis­her nicht berück­sich­tig­te, aber schein­bar mit gro­ßen Bedarf ver­se­he­ne Strecken in das Ruf­bus­an­ge­bot auf­zu­neh­men, macht die­ses ÖPNV-System fle­xi­bel einsetzbar.

Unter­zett­litz – Bad Staf­fel­stein ganz neu

„Im Rah­men der Ver­kehrs­ver­trä­ge und mit Zustim­mung des beauf­trag­ten Ver­kehrs­un­ter­neh­mens konn­ten wir ein zusätz­li­ches Ruf­bus­an­ge­bot auf der Linie 1252 zwi­schen Unter­zett­litz und Bad Staf­fel­stein schaf­fen, das eben­falls am 1. Sep­tem­ber star­tet.“ zeigt sich Mar­kus Köh­ler­schmidt vom ÖPNV des Land­krei­ses sicht­lich zufrie­den. Von Mon­tag bis Frei­tag ver­keh­ren im 2‑Stundentakt von 9:27 Uhr bis 19:27 Uhr die Ruf­bus­se ab Unterzettlitz.

In die Gegen­rich­tung (ab Bahn­hof Bad Staf­fel­stein) star­tet der erste Ruf­bus um 9:40 Uhr, um eben­falls im 2‑Stundentakt bis 18:40 Uhr den Stadt­teil anzu­fah­ren. Zudem besteht um 19:40 Uhr noch die Gele­gen­heit für eine letz­te Rückfahrt.

Indu­strie­ge­biet Schney bereits um halb sechs Uhr mor­gens erreichbar

Eine wei­te­re Beson­der­heit stell­te Hel­mut Kurz, Wirt­schafts­för­de­rer, her­aus: „Dank des beauf­trag­ten Unter­neh­mens OVF kön­nen wir eine Ruf­bus­fahrt früh­mor­gens auf der neu­en Linie 1240 anbie­ten, die Berufs­tä­ti­gen aus dem obe­ren Land­kreis die Mög­lich­keit bie­tet, noch vor halb sechs Uhr mor­gens im Indu­strie­ge­biet Schney zu sein. Die­se Ver­bin­dung hilft unse­ren Unter­neh­men auch Mit­ar­bei­ter zu gewin­nen, die weni­ger mobil sind, aber den­noch drin­gend gebraucht wer­den. Und das Schön­ste ist, dass wir die­sen Ruf­bus bereits seit dem 31. Juli anbie­ten können.“

Indu­strie­ge­biet in Michel­au stünd­lich zu erreichen

Land­rat Meiß­ner lässt dazu wis­sen: “Das Gewer­be­ge­biet Michel­au ist mit der Linie 1240 stünd­lich erreich­bar, sowohl mit der regu­lä­ren Linie als auch früh­mor­gens, spät­abends und am Wochen­en­de mit dem Ruf­bus. Hier­durch bringt der ÖPNV den hei­mi­schen Unter­neh­men einen kon­kre­ten Nutzen.

Hel­mut Kurz ergänzt dazu: Da die­ses Ange­bot jedoch erst mit Leben erfüllt wer­den muss, sind wir auf die Reso­nanz der Nut­zer ange­wie­sen. „Im Fall der Ruf­bus­fahrt in das Gewer­be­ge­biet Schney ist eine Bür­ge­rin aus Burg­kunst­adt an den Land­kreis her­an­ge­tre­ten, damit die ent­spre­chen­de Ver­bin­dung geschaf­fen wur­de“. Ins­ge­samt ist bereits jetzt eine ver­stärk­te Nut­zung des Ruf­bus­an­ge­bo­tes auf der Linie 1240 feststellbar.

Pro­ble­me in der Anlaufphase

Daher: nut­zen Sie die neu­en Bus­li­ni­en sowohl für ihre Fahrt zur Arbeits­stät­te als auch im Pri­va­ten unter dem Mot­to „Gemein­sam bes­ser ankommen.“

„Lei­der gibt es in der Anlauf­pha­se immer wie­der mal Anlass zur Kla­ge“, so Kurz. Daher sind alle Nut­zer gebe­ten sich zeit­nah unter info@​nahverkehr-​lif.​de zu mel­den, um die Pro­ble­me behe­ben zu kön­nen. „Wir möch­ten uns an die­ser Stel­le bereits für die ent­stan­de­nen Unan­nehm­lich­kei­ten ent­schul­di­gen und hof­fen, dass nach Besei­ti­gung der Män­gel die Fahr­gä­ste wie­der zusteigen.“

Fahr­plan­aus­künf­te

Die Fahr­plä­ne aller Lini­en sind im Inter­net unter www​.vgn​.de abruf­bar. Die App „VGN Fahr­plan und Tickets“ lie­fert eben­falls einen Über­blick über alle Ver­bin­dun­gen, inklu­si­ve Echt­zeit­da­ten wie Bau­stel­len oder Verspätungen.

Wich­ti­ge Infos zum Rufbus

Der Unter­schied zwi­schen einem Ruf­bus und einem „nor­ma­len“ Lini­en­bus besteht ledig­lich dar­in, dass der Ruf­bus nur fährt, wenn eine Bestel­lung vor­liegt. Die­se Bestel­lung muss min­de­stens eine Stun­de vor der jewei­li­gen Abfahrts­zeit bei der Fahrt­wunsch­zen­tra­le unter Tele­fon 09571/ 18 90 80 oder per Ruf­bus­App des Land­krei­ses Lich­ten­fels („CarIE“) ange­mel­det werden.

Wenn Sie die Fahrt vor 8 Uhr mor­gens antre­ten wol­len oder eine Grup­pe ab 6 Per­so­nen beför­dert wer­den soll, dann mel­den Sie bit­te bis 17 Uhr am Vor­tag ihre Fahrt an. Wei­te­re Details unter www​.nah​ver​kehr​-lif​.de.