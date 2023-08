Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof

BERG, LKR. HOF. Am Frei­tag­vor­mit­tag nah­men Ein­satz­kräf­te im Zuge der Fahn­dungs­maß­nah­men den 23-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen im Bereich Berg fest. Die­ser soll sei­ne Mut­ter in der Nacht auf Mitt­woch schwer ver­letzt haben, so dass die­se am Mitt­woch­mor­gen in einem Kran­ken­haus starb.

Ein Groß­auf­ge­bot der Poli­zei fahn­de­te mit Hoch­druck unter ande­rem mit Poli­zei­hub­schrau­bern, Per­so­nen­such­hun­den und Droh­nen nach dem flüch­ti­gen Mann. Der Tat­ver­däch­ti­ge soll sei­ner Mut­ter in der Nacht auf Mitt­woch im häus­li­chen Bereich töd­li­che Ver­let­zun­gen zuge­fügt haben. Die­se starb am Mitt­woch­mor­gen in einem Krankenhaus.

Unter­stüt­zung bei den inten­si­ven Fahn­dungs­maß­nah­men erhielt die Hofer Kri­mi­nal­po­li­zei von benach­bar­ten ober­frän­ki­schen Dienst­stel­len sowie Kräf­ten der Baye­ri­schen, Säch­si­schen und Thü­rin­gi­schen Bereit­schafts­po­li­zei. Am Frei­tag­vor­mit­tag, kurz vor 11 Uhr, konn­ten die Beam­ten den Tat­ver­däch­ti­gen, nach einem Zeu­gen­hin­weis, bei einem Stein­bruch im Bereich Berg auf­spü­ren und wider­stands­los festnehmen.

Der 23-Jäh­ri­ge wur­de am Frei­tag­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof einen Unter­brin­gungs­be­fehl gegen den Mann, der anschlie­ßend in einem psych­ia­tri­schen Kran­ken­haus unter­ge­bracht wur­de. Die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof und der Staats­an­walt­schaft Hof dau­ern an.