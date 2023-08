Der Land­kreis Bam­berg wird in den kom­men­den Mona­ten die Kreis­stra­ße BA 28 zwi­schen der Land­kreis­gren­ze und Wat­ten­dorf erneu­ern. Die Stra­ße weist dort alte­rungs­be­dingt Ver­schleiß und Schä­den auf.

Die Kreis­stra­ße BA 28 ver­läuft von der Land­kreis­gren­ze Lich­ten­fels bei Roth­manns­thal über Wat­ten­dorf, Grä­fen­häus­ling und Roß­dorf am Berg zur Bun­des­stra­ße B 22 bei Stein­feld. Sie ver­bin­det die Gemein­de­ge­bie­te der Stadt Lich­ten­fels und der Gemein­de Wat­ten­dorf bezie­hungs­wei­se die bei­den Land­krei­se Lich­ten­fels und Bamberg.

Die Fahr­bahn soll außer­orts auf einer Län­ge von ca. 1.730 Metern mit­tels einer Ober­bau­ver­stär­kung in Asphalt­bau­wei­se erneu­ert wer­den. Hier­durch wer­den Uneben­hei­ten besei­tigt und eine aus­rei­chend grif­fi­ge Ober­flä­che her­ge­stellt. Die Tras­sie­rung bleibt unver­än­dert. Die Fahr­bahn­brei­te soll gering­fü­gig auf 5,60 Meter erhöht wer­den, um zur siche­ren Ver­kehrs­füh­rung künf­tig eine Mit­tel­mar­kie­rung auf­neh­men zu kön­nen, wel­che die wei­ter­füh­ren­de Kreis­stra­ße LIF 4 bereits auf­weist. Zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit ist die Her­stel­lung stand­fe­ster Ban­ket­te, in engen Innen­kur­ven in Form von Rasen­git­tern vor­ge­se­hen. Grund­er­werb ist nicht erfor­der­lich. Für die Teil­neh­mer­ge­mein­schaft Roth­manns­thal wer­den Zufahr­ten zu den land­wirt­schaft­li­chen Grund­stücken rück­ge­baut bzw. neu ange­legt. Eini­ge Rohr­durch­läs­se wer­den erneu­ert. In Abschnit­ten erhöh­ter Abkom­mens­wahr­schein­lich­keit sol­len Schutz­plan­ken vor den vor­han­de­nen Baum­rei­hen nach­ge­rü­stet werden.

Auch inner­halb der Orts­durch­fahrt Wat­ten­dorf zeigt die Stra­ße deut­li­che Alte­rungs­er­schei­nun­gen und Ver­schleiß. Der Asphalt­ober­bau soll dort auf einer Län­ge von cir­ca 140 Metern kom­plett erneu­ert wer­den. Eben­falls erneu­ert oder erst­mals her­ge­stellt wer­den die Rand­ein­fas­sun­gen und Stra­ßen­ent­wäs­se­rungs­ein­rich­tun­gen. Der durch seit­li­che Bebau­ung beeng­te Stra­ßen­raum bleibt dabei unverändert.

In einem kur­zen Teil­stück lässt die Gemein­de Wat­ten­dorf einen Geh­weg errich­ten, der an einen zum Feu­er­wehr­haus füh­ren­den Fuß­weg anschließt. Für die Gemein­de sol­len außer­dem Leer­roh­re für den spä­te­ren Breit­band­aus­bau mit­ver­legt werden.

Das Bau­pro­jekt ist im Aus­bau­pro­gramm für Kreis­stra­ßen ent­hal­ten. Die Kosten sind mit gesamt cir­ca 930.000 Euro ver­an­schlagt. För­der­mit­tel sind für die bestands­na­he Erneue­rung nicht in Aus­sicht gestellt.

Die geplan­ten Bau­maß­nah­men dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Novem­ber 2023. Der Land­kreis bedankt sich für das Ver­ständ­nis der Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anwoh­ner, ins­be­son­de­re wegen der unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Bauzeit.