Foto­gra­fi­sche Schwarz-Weiß-Impres­sio­nen aus Skan­di­na­vi­en von Peter Gis­der zeigt das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um in Ple­ch in sei­ner neu­en Aus­stel­lung ab Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber 2023. Die skan­di­na­vi­schen Län­der haben hier­zu­lan­de eine Schar treu­er Lieb­ha­ber, auch und beson­ders unter Foto­gra­fen, die außer­ge­wöhn­li­che Moti­ve suchen, die sie nicht in den über­lau­fe­nen und durch­kom­mer­zia­li­sier­ten ita­lie­ni­schen oder spa­ni­schen Urlaubs­zen­tren fin­den. Seit mitt­ler­wei­le 30 Jah­ren ent­deckt der aus Peg­nitz stam­men­de Bay­reu­ther Jour­na­list und Foto­graf Peter Gis­der im Licht des Nor­dens sol­che beson­de­ren Moti­ve, die er in Schwarz-Weiß umsetzt.

30 Arbei­ten des 61-Jäh­ri­gen sind unter dem Mot­to „MEER & MEHR“ nun im Deut­schen Kame­ra­mu­se­um in Ple­ch zu sehen. Aus­stel­lungs­er­öff­nung ist am Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber, um 11 Uhr. Die Foto­gra­fien sind dann bis Sai­son­ende (26. Novem­ber) jeden Sonn­tag zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten (11 bis 17 Uhr; Ein­lass bis 16 Uhr) zu bewun­dern. Grup­pen ab zehn Per­so­nen kön­nen Ter­mi­ne mit Füh­run­gen auch für wochen­tags ver­ein­ba­ren. Alle Infos und mehr Fotos auf der Muse­ums-Home­page unter www​.kame​ra​mu​se​um​.de.