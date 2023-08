Mit dem Ent­scheid des Ver­wal­tungs­se­nats des Cobur­ger Stadt­rats vom 15. Mai 2023 ist nun der Weg zur Ein­füh­rung einer Sicher­heits­wacht in Coburg geeb­net. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg sucht ab sofort nach geeig­ne­tem Per­so­nal für den Dienst im Ehrenamt.

Sobald die Per­so­nal­ge­win­nung abge­schlos­sen ist, soll im Anschluss zeit­nah die Aus­bil­dung der Ehren­amt­li­chen bei der Cobur­ger Poli­zei beginnen.

Jetzt für die Sicher­heits­wacht in Coburg bewerben

Für die Sicher­heits­wacht der Cobur­ger Poli­zei kön­nen sich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, wel­che fest­ge­leg­te Grund­vor­aus­set­zun­gen erfül­len, bewer­ben. Im Anschluss erfolgt ein Aus­wahl­ver­fah­ren, dass erfolg­reich absol­viert wer­den muss. Wer Freu­de dar­an hat, mit sei­nen Mit­bür­gern zu spre­chen, die Augen offen zu hal­ten und ande­ren zu hel­fen, ist herz­lich will­kom­men. Die Ange­hö­ri­gen der Sicher­heits­wacht erhal­ten eine Aus­bil­dung in den Berei­chen Straf­recht, Ord­nungs- und Sicher­heits­recht, Erste Hil­fe, Ein­schreit­ver­hal­ten und der Eigen­si­che­rung. Sie sind ein sicht­ba­res und ansprech­ba­res Bin­de­glied zwi­schen der Bevöl­ke­rung und der Poli­zei. Eine gewis­se Kon­flikt­fä­hig­keit und die Befä­hi­gung dees­ka­lie­rend kom­mu­ni­zie­ren zu kön­nen, sind für die Auf­ga­be eine Grundvoraussetzung.

Für die Sicher­heits­wacht kön­nen sich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger bewer­ben, die min­de­stens 18 und höch­stens 62 Jah­re alt sind und eine abge­schlos­se­ne Schul- oder Berufs­aus­bil­dung nach­wei­sen kön­nen. Zuver­läs­sig­keit, Ver­ant­wor­tungs­be­reit­schaft und das Ein­tre­ten für die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung sind wich­ti­ge Vor­aus­set­zun­gen für das Ehren­amt. Für den Dienst an der Gesell­schaft ist natür­lich auch eine Auf­wands­ent­schä­di­gung vorgesehen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0. Ansprech­part­ner ist der stellv. Dienst­stel­len­lei­ter Poli­zei­ober­rat Ralf Wie­tasch (tags­über 9–14 Uhr).

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen Ihre schrift­li­che Bewer­bung per Post an die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg – Sicher­heits­wacht – Neu­stadter Stra­ße 1, 96450 Coburg sen­den oder per E‑Mail an: pp-​ofr.​coburg.​pi@​polizei.​bayern.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum The­ma sowie einen Info-Fly­er fin­den Sie unter fol­gen­dem Link:

www​.poli​zei​.bay​ern​.de/​w​i​r​-​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​s​i​c​h​e​r​h​e​i​t​s​w​a​cht