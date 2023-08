Forch­heim for Future wird sein näch­stes Clean-Up am 31.8. in Forch­heim-Nord ver­an­stal­ten. Treff­punkt ist um 17 Uhr auf dem Park­platz der Nor­ma in der Bam­ber­ger Stra­ße, und wie immer kann jeder mit­ma­chen, dem die Sau­ber­keit in unse­rer Stadt am Her­zen liegt. Grei­fer und Hand­schu­he kön­nen wie­der aus­ge­lie­hen wer­den, und auch Müll­säcke sind vorrätig.