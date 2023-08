PRE­BITZ, LKR. BAY­REUTH. Im Pre­bit­zer Gemein­de­teil Losau geriet am Sams­tag­mor­gen eine Lager­hal­le in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Am Sams­tag, kurz nach 6 Uhr, bemerk­te ein Zeu­ge die lich­ter­loh bren­nen­de Lager­hal­le und wähl­te den Not­ruf. Die alar­mier­ten Kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren sowie Beam­te der Poli­zei Peg­nitz eil­ten zum Brand­ort in Losau. Die Lösch­ar­bei­ten dau­er­ten meh­re­re Stun­den an. Wäh­rend­des­sen sperr­ten die Beam­ten den Bereich groß­räu­mig ab. Für die Bevöl­ke­rung bestand glück­li­cher­wei­se kei­ne Gefahr. Der Sach­scha­den beträgt ersten Schät­zun­gen zufol­ge etwa 150.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.