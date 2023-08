Das eine Tun, ohne das ande­re zu las­sen! Vie­le Gemein­den in der Regi­on Bay­reuth berei­ten sich seit gerau­mer Zeit auf beson­de­re Scha­dens­la­gen und Kata­stro­phen vor. Neben der öffent­li­chen Hand bedarf es aber auch der Vor­be­rei­tung eines jeden ein­zel­nen, egal ob in den Fami­li­en, der Nach­bar­schaft oder am Arbeits­platz. Immer dann, wenn die Lebens­nor­ma­li­tät ver­lo­ren geht, ist die Gesell­schaft auf Soli­da­ri­tät und gegen­sei­ti­ge Hil­fe ange­wie­sen. Selbst­hil­fe und Nach­bar­schafts­hil­fe sind die Grund­la­gen einer funk­tio­nie­ren­den Selbsthilfebasis.

Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth unter­stützt die Kom­mu­nen hier­bei mit einer moder­nen Wan­der­aus­stel­lung. Neben Expo­na­ten und Schau­bil­dern zur indi­vi­du­el­len Kata­stro­phen­vor­sor­ge wer­den die Fol­gen eines groß­flä­chi­gen und län­ger andau­ern­den Strom­aus­falls vir­tu­ell erleb­bar gemacht. Mit Hil­fe einer VR-Bril­le und Tablet-PC kann allei­ne oder in der Grup­pe ein Haus­halt erkun­det werden.

An Gemein­den mit Schul­stand­or­ten besteht zudem die Mög­lich­keit, dass Schü­le­rin­nen und Schü­ler gemein­sam mit Lehr­kräf­ten als Teil des Unter­richts mit vier Erkun­dungs­auf­trä­gen die Aus­stel­lung besuchen.

Los ging es mit dem Pilot­stand­ort im Juli 2023 in der Stadt Gefrees (Land­kreis Bay­reuth)! Seit­her kön­nen inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu den gewöhn­li­chen Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses die Aus­stel­lung besu­chen und wert­vol­le Impul­se erhal­ten und damit die Eigen­vor­sor­ge in Gang brin­gen. Den Anfang mach­te der Gefree­ser Bür­ger­mei­ster Oli­ver Die­tel gemein­sam mit sei­nem Rathaus—Team und BRK Kreis­ge­schäfts­füh­rer Mar­kus Ruck­de­schel. In der letz­ten Schul­wo­che folg­te bereits die Grund­schu­le Gefrees mit einer vier­ten Klas­se und im August Danie­le Neu­dert mit der BRK Bereit­schafts­ju­gend aus Gefrees.

Egal ob Pri­vat­be­su­cher, Schul­klas­se oder Ver­eins­tref­fen im Rat­haus – ein kurz­wei­li­ger Besuch lohnt sich. Bür­ger­mei­ster Oli­ver Die­tel und Mar­kus Ruck­de­schel haben neben den Erwach­se­nen vor allem Kin­der und Jugend­li­che im Fokus. „Es ist wich­tig, dass die jüng­ste Gene­ra­ti­on von Grund auf wie­der lernt, im Not­fall sich selbst und ande­ren Hil­fe zu lei­sten, in der Fach­welt spre­chen wir von gestei­ger­ter Selbst­hil­fe­fä­hig­keit oder Resi­li­enz“. Nach­dem im ersten prak­ti­schen Ein­satz der Wan­der­aus­stel­lung in Gefrees noch Ideen und Rück­mel­dun­gen der Besu­cher inte­griert wer­den kön­nen, tourt die fina­le Aus­stel­lung im neu­en Schul­jahr 2023/2024 dann durch Städ­te, Märk­te und Gemein­den in und rund um Bay­reuth. Wei­ter geht es im Anschluss nach Gefrees in Rich­tung Bischofs­grün und Land­rats­amt Bay­reuth. Mit den Semi­na­ren „Fami­li­en­ret­ter“ und „Kochen ohne Strom“ bie­tet der BRK Kreis­ver­band inter­es­sier­ten Bür­gern dar­über hin­aus ein wei­ter­ge­hen­des Kurs­for­mat an. Auf­grund die­ser bei­den ein­ma­li­gen Semi­nar­an­ge­bo­te berich­te­te sogar die Bild­zei­tung im Novem­ber 2022 und März 2023.

Übri­gens: Die Aus­stel­lung im Gefree­ser Rat­haus läuft noch bis 20.09.2023! Grö­ße­re Besu­cher­grup­pen dür­fen sich ger­ne vor einen Besuch anmelden.