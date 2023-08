Anne Haug vom Team Ice­hou­se wird nach einer Top­lei­stung Zwei­te bei den PTO Asia Open. Im Mai die­ses Jah­res konn­te Anne Haug die PTO Euro­pean Open in Ibi­za gewin­nen. Das Ren­nen in Sin­ga­pur konn­te die Austra­lie­rin Ash­leigh Gent­le gewinnen.

Beim letz­ten Sai­son­ren­nen vor der spek­ta­ku­lä­ren Kulis­se in der Mari­na Bay von Sin­ga­pur herrsch­ten mit über 30 Grad Cel­si­us mit hoher Luft­feuch­tig­keit und 29 Grad war­men Was­ser schwie­ri­ge Bedin­gun­gen. Anne Haug kam mit 2:29 Minu­ten auf die Füh­ren­de Spa­nie­rin Sara Perez Sala aus dem Wasser.

Bei der zwei­ten Dis­zi­plin dem Rad­fah­ren zeig­te Sie eine Top­lei­stung. Auf den ersten zwei Run­den auf dem Kurs durch Sin­ga­pur arbei­tet Sie sich bereits vom zwölf­ten auf den vier­ten Rang vor. In der sech­sten von ins­ge­samt acht Zehn-Kilo­me­ter-Run­den zog die Iron­man Welt­mei­ste­rin 2019 an Lucy Charles-Bar­clay und Sara Perez Sala vor­bei und war auf dem zwei­ten Platz. Lei­der ver­lor Haug dann wegen eine Rad­pan­ne viel Zeit auf Ash­leigh Gent­le und viel sogar auf den fünf­ten Platz zurück. Ein unter dem Sat­tel mon­tier­te Ersatz­schlauch löste sich ver­fing sich auf bei­den Sei­ten im Hin­ter­rad in der Schei­ben­brem­se und im Rit­zel­pa­ket. Die Top­ath­le­tin brauch­te etwas mehr als zwei Minu­ten um das Rad wie­der fahr­be­reit zu haben. Trotz einer groß­ar­ti­gen Lauf­lei­stung von Anne Haug ließ sich Ash­leigh Gent­le den Vor­sprung nicht mehr nehmen.

Die Austra­lie­rin finish­te in 3:41:16 Stun­den und es gab kei­nen Show­down auf der Lauf­strecke zwi­schen den Häu­ser­schluch­ten von Sin­ga­pur. Haug trenn­ten nur 2:15 Minu­ten vom Sieg. DAS PODEST KOM­PLET­TIERT DIE IRON­MAN-WELT­MEI­STE­RIN 2022 CHEL­SEA SODA­RO AUS DEN USA.

„So etwas habe ich in zwan­zig Jah­ren Tri­ath­lon noch nicht erlebt. Aber was soll’s, Din­ge pas­sie­ren. Ich habe das Beste aus der Situa­ti­on gemacht und bin mit dem zwei­ten Platz hoch­zu­frie­den,“ war das State­ment von Anne Haug im Ziel.