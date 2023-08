Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Van­da­len am Groß­park­platz – meh­re­re Autos beschädigt

Unbe­kann­te beschä­dig­ten vier Autos sowie einen Wohn­an­hän­ger, die auf dem Groß­park­platz abge­stellt waren.

Am frü­hen Frei­tag­mor­gen infor­mier­ten Pas­san­ten die Poli­zei, dass meh­re­re Fahr­zeu­ge am Groß­park­platz beschä­digt und auf­ge­bro­chen wären.

Die Poli­zei­be­am­ten vor Ort stell­ten fest, dass ins­ge­samt vier Autos und ein Wohn­an­hän­ger von unbe­kann­ten Per­so­nen mas­siv beschä­digt bzw. auch auf­ge­bro­chen wur­den. An fast allen Fahr­zeu­gen schlu­gen die Van­da­len die Schei­ben ein. Ob die Täter aus den Fahr­zeu­gen etwas ent­wen­de­ten ist bis­lang noch nicht bekannt. Die Unbe­kann­ten durch­wühl­ten die Fahr­zeu­ge und war­fen auf­ge­fun­de­ne Gegen­stän­de auf den Parkplatz.

Da es sich bei den beschä­dig­ten Autos über­wie­gend um älte­re, zum Teil bereits schrott­rei­fe Fahr­zeu­ge han­delt, hält sich der Sach­scha­den in Gren­zen. Nach ersten Schät­zun­gen liegt der Scha­den bei etwa 6.500 Euro.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu Mel­den. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Ecken­tal. Im Zeit­raum vom 19.08.2023, 16:30 Uhr, bis 20.08.2023, 12:00 Uhr, wur­de ein in einem Hof in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße gepark­ter Trans­por­ter der Mar­ke Ford durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter beschä­digt. Mit einem spit­zen Gegen­stand wur­de der Fahr­zeug­lack ver­kratzt, sodass von einem Scha­den in Höhe von meh­re­ren tau­send Euro aus­zu­ge­hen ist. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Täter oder die Täter geben kön­nen, möch­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131 760–514 in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -