Der ita­lie­ni­sche Kul­tur­ver­ein Mosai­co Ita­lia­no e.V. bie­tet auch in die­sem Herbst wie­der qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Sprach­kur­se zur Erler­nung der ita­lie­ni­schen Spra­che von den Sprach­ni­veaus Anfän­ger bis Fort­ge­schrit­te­ne an. Unse­re enga­gier­ten und erfah­re­nen Lehr­kräf­te sind Mut­ter­sprach­le­rin­nen und Mut­ter­sprach­ler, die eine inter­ak­ti­ve und unter­halt­sa­me Lern­um­ge­bung schaf­fen, die auf bewähr­ten Lehr­me­tho­den basiert. „Egal, ob Sie sich in die ita­lie­ni­sche Spra­che ver­lie­ben möch­ten, um Ihre Rei­se­träu­me zu erfül­len, Ihre inter­kul­tu­rel­len Kom­mu­ni­ka­ti­ons­fä­hig­kei­ten ver­bes­sern möch­ten oder ein­fach Ihre Lie­be zur ita­lie­ni­schen Kul­tur ver­tie­fen wol­len – bei Mosai­co Ita­lia­no e.V. haben wir den pas­sen­den Kurs für Sie“, so der Vor­sit­zen­de des Ver­eins Dr. Mar­co Depietri.

Die Anmel­dung für unse­re neu­en Sprach­kur­se ab dem 19. Sep­tem­ber 2023 ist ab sofort mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Kur­sen, Prei­sen und Anmel­de­de­tails fin­den Sie auf unse­rer Web­sei­te unter

www​.mosai​co​-ita​lia​no​.de/​c​o​r​s​i​-​s​p​r​a​c​h​k​u​r​se/