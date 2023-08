Die Durch­fahrt unter­halb der Franz-Fischer-Brücke strom­ab­wärts am lin­ken Fluss­ufer­be­reich (zwi­schen bestehen­dem Brücken­pf­lei­ler und west­li­chem Fluss­ufer) ist für Fahr­zeu­ge ohne eige­ne Trieb­kraft (z.B. Kanus, Kajaks, Falt­boo­te, Ruder­boo­te, Stand Up Padd­les, Schlauch- und Tret­boo­te etc.) von mon­tags bis frei­tags von 18 Uhr bis 7 Uhr sowie sams­tags und sonn­tags zwi­schen 13 Uhr und 7 Uhr wie­der gewähr­lei­stet. Gekenn­zeich­net ist die Durch­fahrts­mög­lich­keit durch Hin­weis­ta­feln mit „grü­nem Pfeil“.