Mehr Erfolg in der Schu­le dank ChatGPT?

Wie sich Künst­li­che Intel­li­genz nut­zen lässt, um ver­pass­ten Lern­stoff in den Feri­en nachzuholen

Mit dem Beginn der Som­mer­fe­ri­en star­tet für etli­che Schü­le­rin­nen und Schü­ler eine regel­rech­te Auf­hol­jagd. Lücken im Lern­stoff sol­len geschlos­sen wer­den, für man­che ste­hen auch Nach­prü­fun­gen am Ende der Feri­en an. Lässt sich Künst­li­che Intel­li­genz nut­zen, um sich eigen­stän­dig Lern­stoff anzu­eig­nen? Der Bam­ber­ger Sprach­spe­zia­list Erwin Stern­adl, der seit mehr als 30 Jah­ren als Nach­hil­fe-Leh­rer für Fran­zö­sisch, Eng­lisch und Latein tätig ist, hat den Pra­xis-Test mit der kosten­frei­en Ver­si­on der Chat­an­wen­dung ChatGPT (Ver­si­on 3.5) gemacht. Hier sind sei­ne Ausführungen:

Punkt 1: Pla­nung und Motivation

ChatGPT lässt sich gut für die Pla­nung nut­zen. Indi­vi­du­el­le Lern­plä­ne kön­nen mit rela­tiv ein­fa­chen Prompts erstellt wer­den (so wer­den die Ein­ga­be-Anwei­sun­gen bei ChatGPT genannt). Zum Bei­spiel für das Fach Latein in der 7. Klas­se. Der ent­spre­chen­de baye­ri­sche Lehr­plan lässt sich über eine ein­fa­che Goog­le-Such­an­fra­ge fin­den. Die Abschnit­te, die für das indi­vi­du­el­le Nach­ler­nen rele­vant sind, kann man mar­kie­ren und kopie­ren. In Kom­bi­na­ti­on mit einem ent­spre­chen­den Prompt, bspw. – „Kannst du mir einen Lern­plan erstel­len? Ich will täg­lich von Mon­tag bis Frei­tag 2 Stun­den ler­nen. In den ersten bei­den Wochen möch­te ich fol­gen­de The­men behan­deln. // (hier wird dann der Text aus dem Lehr­plan ein­ge­fügt)“ – erstellt ChatGPT eine kon­kre­te Anwei­sung, was an wel­chem Tag gelernt wer­den soll.

Punkt 2: Zusam­men­fas­sun­gen, gram­ma­ti­ka­li­sche Erklä­run­gen, Übersetzungen

Bei der Arbeit mit Tex­ten erzielt die Künst­li­che Intel­li­genz gemisch­te Ergeb­nis­se. Für das Zusam­men­fas­sen von Tex­ten ist ChatGPT gut geeig­net. Tex­te von bis zu 4000 Zei­chen wer­den über­sicht­lich zusam­men­ge­fasst. Zudem kann man sich von zahl­rei­chen lite­ra­ri­schen Wer­ken Inhalts­zu­sam­men­fas­sun­gen geben las­sen. Auch das Erklä­ren von Gram­ma­tik-Fra­gen funk­tio­niert gut. Wer sich den Abla­tiv in Latein, den Sub­jonc­tif im Fran­zö­si­schen oder das Gerun­di­um im Eng­li­schen sehr ver­ständ­lich erklä­ren las­sen will, der bit­tet ChatGPT den ent­spre­chen­de Gram­ma­tik-Fall so zu erläu­tern, dass ihn ein Fünf­jäh­ri­ger ver­steht. Über­set­zun­gen hin­ge­gen, gera­de bei Latein, sind mit Vor­sicht zu genie­ßen. Hier soll­te man das Ergeb­nis immer anhand ent­spre­chen­der Quel­len (Reclam-Übset­zun­gen etc.) nach­prü­fen. Im Eng­li­schen und Fran­zö­si­schen wer­den dage­gen bes­se­re Ergeb­nis­se erzielt. So kann man Sät­ze umfor­mu­lie­ren, sich ein­zel­ne Wör­ter über­set­zen sowie Mul­ti­ple Choice-Test­fra­gen erstel­len las­sen und Dia­lo­ge in der gewünsch­ten Spra­che mit der KI füh­ren. Hier emp­fiehlt es sich ein­fach zu experimentieren.

Punkt 3: Fazit

ChatGPT bie­tet eine gro­ße Band­brei­te an Mög­lich­kei­ten, um selbst­stän­dig Lern­stoff zu üben. Den­noch emp­fiehlt Erwin Stern­adl eine kom­bi­nier­te Vor­ge­hens­wei­se. „ChatGPT kann das eigen­stän­di­ge Ler­nen ver­stär­ken, für die fach­li­che Betreu­ung ist es jedoch am besten, immer einen ent­spre­chen­den Nach­hil­fe-Leh­rer oder Exper­ten an der Hand zu haben, der die Ergeb­nis­se über­prüft und einordnet.“

