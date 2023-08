BAYE­RI­SCHE EHREN­AMTS­KAR­TE WIRD DIGITAL

Zahl­rei­che Bürger*innen brin­gen sich ehren­amt­lich in den ver­schie­de­nen Berei­chen des gesell­schaft­li­chen Lebens ein und lei­sten einen bedeu­ten­den Bei­trag zum Gemein­wohl. Zur Wür­di­gung des täg­li­chen Enga­ge­ments im Ehren­amt, wur­de 2017 die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te in der Stadt Coburg ein­ge­führt. Sie ist ein sicht­ba­res Zei­chen der Aner­ken­nung und der Wert­schät­zung gegen­über allen enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bürgern.

Um die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te nut­zer­freund­lich wei­ter­zu­ent­wickeln, ist die­se ab sofort digi­tal ver­füg­bar. Die Bean­tra­gung ist sowohl in der App „Ehren­amts­kar­te Bay­ern“ – die für Apple- und Android-Gerä­te zur Ver­fü­gung steht – als auch über ein Online-For­mu­lar mög­lich, https://​bay​ern​.ehren​amts​kar​te​.app/bean­tra­gen. Ana­lo­ge Ehren­amts­kar­ten behal­ten ihre Gül­tig­keit und wer­den auf Wunsch wei­ter­hin ausgestellt.

In der App „Ehren­amts­kar­te Bay­ern“ wer­den mehr als 4000 Akzep­tanz­stel­len in ganz Bay­ern ange­zeigt. Ob Rabat­te auf Ein­käu­fe, frei­er oder ermä­ßig­ter Ein­tritt in Muse­en und zu Sport­ver­an­stal­tun­gen, gra­tis fah­ren mit der Baye­ri­schen Seen­schiff­fahrt oder ver­gün­stigt Frei­zeit­parks besu­chen – das umfas­sen­de Ange­bot der Ehren­amts­kar­te lebt von der Unter­stüt­zung der zahl­rei­chen Kooperationspartner*innen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Antrag­stel­lung der Ehren­amts­kar­te, sowohl ana­log als auch digi­tal, erhal­ten Sie im Büro Senio­ren & Ehren­amt, Tel. 09561 89–2575, ehrenamtskarte@​coburg.​de oder unter www​.coburg​.de/​e​h​r​e​n​amt.