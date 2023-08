OBER­HAID, LKR. BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen wur­de ein 56-jäh­ri­ger Bau­ar­bei­ter bei Abriss­ar­bei­ten an einem Sport­heim in Ober­haid von einem Beton­brocken erschlagen.

Der 56-Jäh­ri­ge hielt sich nach ersten Erkennt­nis­sen am Mitt­woch gegen 9 Uhr in einem gesperr­ten Bereich der Abriss­ar­bei­ten an einem Sport­heim in Ober­haid auf. Dabei stürz­te ein Beton­brocken von der Wand und begrub den Bau­hel­fer unter sich. Der Mann starb an der Unglück­stel­le an sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zu dem Unfall auf­ge­nom­men. Hin­wei­se auf ein Fremd­ver­schul­den lie­gen aktu­ell nicht vor.