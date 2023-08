Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg beginnt am Mon­tag, den 28.08.2023 mit Sanie­rungs­ar­bei­ten der Bun­des­stra­ße 22. Im Zuge der Bau­ar­bei­ten wird die nörd­li­che Fahr­bahn („Berg­fahrt“) des Münch­ner Rings zwi­schen der Ein­mün­dung Rhein-Main-Donau-Damm in Bam­berg und der Kreu­zung mit der Wai­zen­dor­fer Straße/​Baben­ber­ger­ring saniert.

Grund für die Sanie­rungs­ar­bei­ten sind Fahr­bahn­schä­den wie stär­ke­re Ver­drückun­gen und Ris­se. Im Zuge der Bau­ar­bei­ten wer­den zum Mit­tel­strei­fen und zum Fahr­bahn­rand hin dau­er­haf­te Schutz­ein­rich­tun­gen aus Beton auf­ge­stellt. Die Stra­ßen­bau­ar­bei­ten wer­den im Nach­gang zu den abge­schlos­se­nen Brücken­bau­ar­bei­ten an der Hain­brücke durch­ge­führt, da sich die ein­zel­nen Ver­kehrs­füh­run­gen gegen­sei­tig behin­dert hät­ten. Die Bau­ar­bei­ten wur­den zeit­lich so gelegt, dass ein Teil der Arbei­ten in den ver­kehrsär­me­ren Feri­en durch­ge­führt wer­den kann. Wegen des zwei­bah­ni­gen Quer­schnitts in die­sem Bereich, ist eine Voll­sper­rung für den Bun­des­stra­ßen­ver­kehr nicht erforderlich.

Bis Mit­te Sep­tem­ber wer­den zunächst die Mit­tel­strei­fen­über­fahr­ten her­ge­stellt bzw. ange­passt. Wei­ter­hin wer­den Vor­be­rei­tun­gen für die Schutz­ein­rich­tun­gen im Mit­tel­strei­fen getrof­fen. Hier­für muss jeweils der mitt­le­re Fahr­strei­fen der Berg- und Tal­fahrt für den Ver­kehr gesperrt wer­den. Der Ver­kehr wird über die bei­den jeweils äuße­ren Fahr­strei­fen geführt. Für vor­be­rei­ten­de Tätig­kei­ten muss die Abfahrt zur Schel­len­ber­ger Stra­ße eben­falls gesperrt werden.

Im Anschluss wird bis Mit­te Okto­ber die nörd­li­che Fahr­bahn ein­schließ­lich der Anbin­dun­gen der Bug­er Stra­ße und Schel­len­ber­ger Stra­ße saniert. Hier­zu wird die Berg­fahrt einschl. der Auf- und Abfahrts­ram­pe zur Bug­er Stra­ße sowie die Abfahrt der Schel­len­ber­ger Stra­ße gesperrt. Der Ver­kehr wird auf die süd­li­che Fahr­bahn (Tal­fahrt) umge­legt und dort im Gegen­ver­kehr abge­wickelt. Die Umlei­tung des Ver­kehrs zur Bug­er Stra­ße erfolgt über den Baben­ber­ger­ring und die Würz­bur­ger Stra­ße. Die Umlei­tungs­strecke ist ent­spre­chend ausgeschildert.

Ab Mit­te Okto­ber wer­den dann die Schutz­ein­rich­tun­gen im Mit­tel­strei­fen gestellt und die bei­den Mit­tel­strei­fen­über­fahr­ten wie­der zurück­ge­baut. Hier­für wird der Ver­kehr auf den äuße­ren bei­den Fahr­strei­fen an der Bau­stel­le vor­bei­ge­lei­tet. Die Bau­ar­bei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich Ende Okto­ber voll­stän­dig abge­schlos­sen sein.

Die Bau­ko­sten für das rd. 1,6 km lan­ge Bau­pro­jekt belau­fen sich auf rd. 1.5 Mio. €.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um erhöh­te Auf­merk­sam­keit im Bau­stel­len­be­reich und um Ver­ständ­nis für die unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Bauzeit.