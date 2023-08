Eltern unter­stüt­zen und beglei­ten ihre Kin­der in vie­len ent­schei­den­den Situa­tio­nen im Leben. Daher sind sie auch als Rat­ge­ber beson­ders gefragt, wenn es um die Berufs- oder Stu­di­en­wahl der Kin­der geht. Um für das The­ma Berufs­ori­en­tie­rung in der Fami­lie gut gewapp­net zu sein, bie­tet die Kro­na­cher Stu­di­en- und Berufs­be­ra­te­rin Tina Lan­gold einen Infor­ma­ti­ons­abend für inter­es­sier­te Eltern an.

Er fin­det am Mon­tag, den 11. Sep­tem­ber 2023 um 17 Uhr in der Agen­tur für Arbeit Kro­nach, Rodach­er Str. 12 statt. Auf­grund begrenz­ter Platz­zahl ist eine Anmel­dung unter Kronach.Berufsberatung@arbeitsagentur.de erwünscht. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Wei­te­re Infos gibt es direkt von Tina Lan­gold, Tel.: 09261 6002–25