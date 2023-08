Am Don­ners­tag, 24.08.2023, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung des Gemein­de­ra­tes vom 03.08.2023 Bau­an­trag; Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses mit angren­zen­dem Car­port auf der Fl​.Nr. 595/5 der Gemar­kung Körzendorf GV-Stra­ße Rei­zen­dorf- Vor­der­ge­reuth; Erneu­te Bera­tung und Beschluss­fas­sung zum wei­te­ren Vor­ge­hen in Sachen Neu­bau bzw. Sanierung Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Errich­tung einer Fahr­bahn­schwel­le zur Beru­hi­gung des Ver­kehrs in Frei­ahorn zwi­schen Hs​.Nr. 14 und Hs​.Nr. 15 Fest­set­zung der Ent­schä­di­gung für die Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len am 08.10.2023 Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.