Nach Fei­er­abend in den Garten!

Höhe­re Tem­pe­ra­tu­ren im Jah­res­ver­lauf ver­bun­den mit einer län­ge­ren Anbau­sai­son – wie wirkt sich das auf die Pla­nung des Gemü­se­an­baus aus? Was man tun kann, um Boden und Bee­te auch über die Anbau­sai­son hin­aus zu nut­zen und die Boden­frucht­bar­keit zu erhal­ten, zei­gen die Exper­ten des Gemü­se­bau­ver­suchs­be­triebs der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) in Bam­berg am Mon­tag, 28. August, ab 17 Uhr!

Län­ger ernten

Nicht jeder kann und möch­te sich ein Gewächs­haus in den Gar­ten bau­en. Ein Foli­en­tun­nel oder – haus kann eine Alter­na­ti­ve sein, um die vor­han­de­ne Flä­che bes­ser zu nut­zen. Wel­ches Gemü­se eig­net sich auch bei hohen Tem­pe­ra­tu­ren für den Anbau im Foli­en­haus? Sie erfah­ren mit wel­chen Kul­tu­ren man die Gemü­se­sai­son ver­län­gern kann und was man dabei beach­ten muss.

Wert­vol­ler Eiweiß­lie­fe­rant und Bodenverbesserer

In ande­ren Län­dern längst ein wich­ti­ger Ernäh­rungs­be­stand­teil, hält die Kicher­erb­se mit dem Kli­ma­wan­del nun lang­sam auch Ein­zug in unse­re Gär­ten. Mit ande­ren Hül­sen­früch­ten wie Acker­boh­nen und wei­te­ren Schmet­ter­lings­blüt­lern lie­fert sie uns nicht nur wich­ti­ge Nähr­stof­fe und Eiweiß als Nah­rung, die Pflan­zen­fa­mi­lie ist auch ein wert­vol­ler Boden­ver­bes­se­rer und Stick­stoff­samm­ler. Bei der näch­sten öffent­li­chen Füh­rung erfah­ren Sie, wie man mit dem Anbau von Legu­mi­no­sen Gutes für sich selbst und den Boden tun und dabei noch bares Geld spa­ren kann!

Treff­punkt für die Füh­rung ist am Mon­tag, 28.07.23 um 17 Uhr am Haupt­ein­gang vor dem Büro­ge­bäu­de, Gal­gen­fuhr 21 in 96050 Bamberg.

Anmel­dung erforderlich

Das Ange­bot rich­tet sich spe­zi­ell an ein­zel­ne Per­so­nen, ins­be­son­de­re Berufs­tä­ti­ge sowie an klei­ne Grup­pen. Die Füh­rung dau­ert ca. eine Stun­de und kostet 5 € pro Per­son. Das Ent­gelt wird vor Ort vom Gäste­füh­rer ent­ge­gen­ge­nom­men. Da die Grup­pen­grö­ße auf 25 Teil­neh­men­de beschränkt ist, bit­ten wir um eine ver­bind­li­che Anmel­dung bis Don­ners­tag, 24.08. 12 Uhr! Ohne Vor­ab-Anmel­dung kann kei­ne Teil­nah­me garan­tiert wer­den. Grö­ße­re Grup­pen wer­den gebe­ten sich über die Online-Anmel­dung oder die Kon­takt­da­ten auf unse­rer Home­page bei der Baye­ri­schen Gar­ten­aka­de­mie für einen indi­vi­du­el­len Füh­rungs­ter­min anzumelden.

Anmel­dung: email: fuehrungen@​lwg.​bayern.​de, Tel.: 0931–9801-3342

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Füh­run­gen an allen Stand­or­ten der LWG sowie alle Ter­mi­ne fin­den Sie auf der LWG-Home­page unter: www​.lwg​.bay​ern​.de/​f​u​e​h​r​u​n​gen

Näch­ster Füh­rungs­ter­min 2023 in Bamberg:

25. Sep­tem­ber: Herbst- und Win­ter­ge­mü­se im Hausgarten