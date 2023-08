Die 7. Mel­ken­dorf Open fin­den vom 25.08. bis zum 27.08.2023 auf der Anla­ge des TSV Mel­ken­dorf statt. Damit lädt der Kulm­ba­cher Ten­nis­ver­ein auch in die­sem Jahr zu einem Ten­nis­tur­nier ein, indem die Spieler*innen Punk­te für die deut­sche Rang­li­ste sam­meln kön­nen. Da die­se Tur­nier­art im Land­kreis ein­zig­ar­tig ist, nut­zen vie­le Spieler*innen der Umge­bung die­se Gele­gen­heit. Das Teil­neh­mer­feld ist auch in die­sem Jahr gut gefüllt. In der Her­ren­kon­kur­renz kön­nen sich die Ver­an­stal­ter auch in die­sem Jahr auf ein vol­les 32-Feld freu­en, dar­un­ter 18 Spie­ler der deut­schen Rang­li­ste, freu­en. Die Damen­kon­kur­renz besteht in die­sem Jahr aus 13 Spie­le­rin­nen, dar­un­ter 5 Spie­le­rin­nen der deut­schen Rangliste.

Das Tur­nier beginnt am Frei­tag, den 25.08.2023 um 12:30 Uhr. Das Fina­le für bei­de Kon­kur­ren­zen fin­det am Sonn­tag, den 27.08.2023 statt. Die männ­li­che Teil­neh­mer­li­ste wird von Fre­de­ric Schloß­mann (TC Rot-Blau Regens­burg) ange­führt. Er steht aktu­ell auf Posi­ti­on 136 der deut­schen Rang­li­ste und nimmt zum ersten Mal an den Mel­ken­dorf Open teil. Er star­tet am Frei­tag um 14:00 Uhr in das Tur­nier und spielt gegen Lukas Gren­zer des TC Über­see. Bei den Damen steht Mira Steg­mann an der Spit­ze der Mel­de­li­ste. Auch sie spielt für den TC Rot Blau Regens­burg und steht auf Rang 198 der deut­schen Rang­li­ste. Ihr erstes Match fin­det plan­mä­ßig am Sams­tag um 15:30 Uhr statt. Ihre Geg­ne­rin ist die Gewin­ne­rin aus der Par­tie Mar­leen Glä­ser (TK Bie­tig­heim) gegen Flo­rence Renard (TC Bam­berg). Auch die Vor­jah­res­sie­ge­rin Katha­ri­na Mai­er nimmt wie­der am Tur­nier teil. Auch sie star­tet am Sams­tag um 15:30 Uhr.

Auch bei den 7. Mel­ken­dorf Open tritt wie­der ein Lokal­ma­ta­dor des TSV Mel­ken­dorf an. Mario Küf­ner hat an die­sem Wochen­en­de ein Heim­spiel und hofft auf die Unter­stüt­zung der hei­mi­schen Fans. Er star­tet bereits am Frei­tag um 15:30 Uhr in das Tur­nier. Mit Las­se Höhn ist ein wei­te­rer Spie­ler aus dem Land­kreis im Tur­nier. Höhn hat sicher­lich gute Erin­ne­run­gen an das Tur­nier. Im letz­ten Jahr konn­te er sich bis ins Fina­le durch­schla­gen und sicher­te einen star­ken zwei­ten Platz. Auch in die­sem Jahr ste­hen sei­ne Chan­cen gut, mit einer Rang­li­sten­plat­zie­rung von 389 ist er an Posi­ti­on 9 der Mel­de­li­ste und damit knapp nicht gesetzt. Sein erstes Match fin­det eben­falls am Frei­tag um 15:30 Uhr statt. Auch bei den Damen kön­nen wir uns auf bekann­te Gesich­ter freu­en. Emma Zenk vom TC Weiß-Blau Thur­n­au kommt auch in die­sem Jahr nach Mel­ken­dorf. Sie star­tet am Sams­tag um 12:00 Uhr mit Ihrer Partie.

Für das wohl der Zuschau­er ist wie jedes Jahr bestens gesorgt. Der Ein­tritt zum Tur­nier ist kosten­los. Auch kosten­freie Park­plät­ze sind um die Anla­ge vor­han­den. Einem gelun­ge­nen Tag auf dem Ten­nis­platz steht also nichts im Wege. Der TSV Mel­ken­dorf freut sich auf Ihr Kommen!

7. Mel­ken­dorf Open