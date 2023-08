COBURG. Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de beschmier­ten Unbe­kann­te erneut die Schau­fen­ster­schei­be eines Par­tei­bü­ros in der Löwen­stra­ße. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeugen.

In der Zeit von Frei­tag­nach­mit­tag, 14 Uhr, bis Mon­tag­früh, 7.30 Uhr, brach­ten unbe­kann­te Täter mit schwar­zem Per­ma­nent­mar­ker meh­re­re Schmie­re­rei­en an dem Schau­fen­ster des Par­tei­bü­ros in der Löwen­stra­ße an. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 150 Euro. Die Kri­mi­nal­be­am­ten prü­fen der­zeit, ob ein Tat­zu­sam­men­hang zur Sach­be­schä­di­gung von Anfang August besteht.

Zeu­gen, die ver­gan­ge­nes Wochen­en­de ver­däch­ti­ge Per­so­nen in der Löwen­stra­ße beob­ach­ten konn­ten, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei zu wenden.