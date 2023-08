Dass Dau­er­sit­zen der Gesund­heit scha­det, ist wis­sen­schaft­lich bestä­tigt. Doch Sit­zen ist Teil unse­rer Arbeits­kul­tur: Fast jeder Zwei­te arbei­tet an einem Büro­ar­beits­platz. Sta­ti­stisch gese­hen ver­bringt die Hälf­te aller Deut­schen sogar rund sie­ben Stun­den täg­lich sit­zend. Um dar­aus ent­ste­hen­den Gesund­heits­schä­den vor­zu­beu­gen, bie­tet die AOK Betrie­ben die Wei­ter­bil­dung zum AOK-Ergo-Gui­de „Büro“ an. „In der ein­tä­gi­gen Schu­lung ver­mit­telt ein Exper­te pra­xis­na­hes Wis­sen rund um die Ergo­no­mie am Arbeits­platz und stärkt damit die fach­li­che Kom­pe­tenz der Teil­neh­men­den für einen gesun­den Büro­all­tag“, so Doro­thea Hil­gert, zustän­dig für betrieb­li­ches Gesund­heits­ma­nage­ment bei der AOK in Bamberg.

Mit Bei­spie­len aus der Pra­xis geschult

Die Teil­neh­men­den ler­nen nicht nur, einen Büro­ar­beits­platz ergo­no­misch ein­zu­rich­ten, son­dern auch, wel­che typi­schen Beschwer­de­bil­der durch zu lan­ges und mono­to­nes Sit­zen ent­ste­hen kön­nen. So soll­ten Tisch und Stuhl, Moni­tor und Tasta­tur opti­mal an die indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se aus­ge­rich­tet wer­den. War­um eine schie­fe Sitz­hal­tung oder eine fal­sche Kopf­nei­gung zu Mus­kel­ver­span­nun­gen, Kopf­weh oder Rücken­schmer­zen füh­ren kann und wie man die­se Lei­den ver­mei­det, erklärt der Ergo­no­mie-Bera­ter mit lang­jäh­ri­ger Erfah­rung. In klei­nen Schu­lungs­grup­pen von rund 15 Per­so­nen steht neben dem fach­li­chen Input die Bear­bei­tung von Pra­xis­bei­spie­len im Vor­der­grund. „Erge­ben sich wei­te­re fach­li­che Fra­gen, hel­fen unse­re Bewe­gungs­fach­kräf­te den betrieb­li­chen Ergo-Gui­des natür­lich auch nach der Schu­lung kom­pe­tent wei­ter“, so Doro­thea Hil­gert. Seit 2017 fin­den regel­mä­ßig im Jahr Schu­lun­gen in den Regio­nen statt. Mehr als 280 Fir­men­kun­den haben bis­her bereits erfolg­reich am AOK-Ergo-Gui­de „Büro“ teilgenommen.

Freie Plät­ze für Prä­senz­schu­lun­gen im Oktober

Ab Mit­te Okto­ber wer­den wie­der drei Schu­lun­gen zum AOK-Ergo-Gui­de „Büro“ ange­bo­ten. Sie fin­den in Nürn­berg, Herr­sching am Ammer­see und Strau­bing statt. „So errei­chen wir Unter­neh­men an ver­schie­de­nen Stand­or­ten in Bay­ern“, so Doro­thea Hil­gert. Für alle drei Ter­mi­ne gibt es noch freie Plät­ze. Anmel­den kann man sich bis zum 25.09.2023 unter aok​.de/​f​k​/​b​a​y​e​r​n​/​e​r​g​o​g​u​ide. Die Schu­lung ist für die teil­neh­men­den Betrie­be kostenfrei.