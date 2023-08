Mit der Bio­di­ver­si­täts­be­ra­te­rin den Fle­der­mäu­sen auf der Spur Bay­ern­Tour­Na­tur-Füh­rung zur Bat­night am Frei­tag, 25. August 2023 von 20 bis 22 Uhr

ADELS­DORF. Rund um das Was­ser­schloss Neu­haus bei Adels­dorf fin­den vie­le Fle­der­maus­ar­ten Nah­rung und Unter­schlupf. Zur Inter­na­tio­na­len Fle­der­maus­nacht macht sich die Bay­ern­Tour­Na­tur des Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ste­ri­ums gemein­sam mit der Bio­di­ver­si­täts­be­ra­te­rin des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt, Kath­rin Weber, auf die Suche nach den geheim­nis­vol­len Luft­akro­ba­ten. Die Natur­füh­rung um das Was­ser­schloss fin­det am Frei­tag, den 25.08.2023, von 20 bis 22 Uhr statt und lädt dazu ein, den Stim­men der Tie­re mit dem Fle­derm­aus­de­tek­tor zu lau­schen und sie im Schein der Taschen­lam­pen bei der Jagd über den Wei­hern zu beob­ach­ten. Zudem gibt es span­nen­de Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zur Lebens­wei­se der fas­zi­nie­ren­den Nachtgeschöpfe.

Anmel­dung bit­te bis 24.08.2023 tele­fo­nisch unter 09193 20 – 1725 oder per E‑Mail an kathrin.​weber@​erlangen-​hoechstadt.​de. Die kosten­lo­se Füh­rung umfasst cir­ca zwei Kilo­me­ter Weg­län­ge und ist für Fami­li­en geeig­net. Bit­te Taschen­lam­pe mit­brin­gen. Treff­punkt ist im Orts­teil Neu­haus am Park­platz in der Schloß­stra­ße beim Schloss Neu­haus, Schloß­stra­ße, 91325 Adels­dorf. Die Ver­an­stal­tung ent­fällt bei Regen.