Die Akti­on Som­mer­kir­che rund ums Wal­ber­la kommt die­se Woche wie­der ins Land: Unter dem Titel „Unter frem­den Ster­nen“ las­sen uns die „Reg­nitz­mö­wen“, der Shan­ty­chor der Mari­ne­ka­me­rad­schaft Forch­heim, am Frei­tag, dem 25. August 2023 in der St. Niko­laus­kir­che in Pinz­berg „eine fri­sche Bri­se“ um die Nase wehen.

Beginn ist um 18.00 Uhr.

Lie­der von der „Water­kant“ in der Kapel­le, die dem Schutz­pa­tron der See­leu­te geweiht ist.

Anschlie­ßend las­sen wir bei guten Gesprä­chen, einem Glas und viel­leicht einem „Schman­kerl der Wir­te“ im Gast­haus Schrü­fer in Pinz­berg „aus­klin­gen“.

Natür­lich ist, wie immer bei der SOM­MER­KIR­CHE, die Teil­nah­me am Kon­zert kostenlos.

Micha­el Geh­ret, Pfar­rer in Pinz­berg und Hel­mut Pfef­fer­le, Vor­sit­zen­der des Frän­ki­schen Genieß­er­lan­des, laden dazu herz­lich ein.