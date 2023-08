Noch bis zum Sonn­tag, 27. August 2023, ist auf der Giech­burg ober­halb von Scheß­litz die Aus­stel­lung „Wei­tes Land“ zu sehen. Orga­ni­siert von der Burg­kunst­adter Pro­du­zen­ten­ga­le­rie für Gegen­warts­kunst wer­den Gemäl­de des in Schmal­kal­den leben­den Künst­lers Harald Rei­ner Gratz sowie Skulp­tu­ren von Hei­ke und Klaus Metz aus der frän­ki­schen Rhön gezeigt. Finis­sa­ge der Aus­stel­lung, die jeweils sams­tags und sonn­tags von 13 bis 17 Uhr bei frei­em Ein­tritt besich­tigt wer­den kann, ist am Sams­tag, 26. August 2023, um 13 Uhr.

Mit „Wei­tes Land“ prä­sen­tiert die Pro­du­zen­ten­ga­le­rie Burg­kunst­adt erneut drei renom­mier­te Künst­ler sowie deren Wer­ke im mehr­ge­schos­si­gen Berg­fried, dem wuch­ti­gen Wahr­zei­chen der mit­tel­al­ter­li­chen Burg. 1125 erst­mals urkund­lich erwähnt, ist die in 520 Metern Höhe über Scheß­litz thro­nen­de Giech­burg eines der kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tungs­zen­tren des Land­krei­ses Bamberg.

Harald Rei­ner Gratz ist ein inter­na­tio­nal ange­se­he­ner Maler, der lan­ge Zeit in Flo­renz aber auch in New York gelebt und gear­bei­tet hat. Er wur­de 1962 im thü­rin­gi­schen Schnell­bach gebo­ren und ist heu­te nicht nur ein gefrag­ter Dozent der Wei­ma­rer Mal- und Zei­chen­schu­le. Gratz wird zu den füh­ren­den Künst­lern unse­rer Zeit gezählt. In sei­nem Werk hat er sich immer wie­der mit zen­tra­len Mensch­heits­fra­gen beschäf­tigt; hat sich den Mythen in Geschich­te und Reli­gi­on gewidmet.

Das Bild­hau­er­paar Hei­ke und Klaus Metz lebt und arbei­tet in dem unter­frän­ki­schen Rhön­dorf Lan­gen­lei­ten am Fuß des Kreuz­bergs. In ihren Arbei­ten bewah­ren sie in beson­de­rer Wei­se das Erbe ihrer Hei­mat. In der Aus­stel­lung „Wei­tes Land“ neh­men sie den Betrach­ter mit auf eine Rei­se in ihren Kunst-Kos­mos. Natur­e­in­drücke sind Impuls­ge­ber und Trieb­fe­der. Die Wer­ke von Klaus Metz umkrei­sen die The­men Mensch, Tier und Land­schaft. Zu sei­nen her­aus­ra­gen­den Schöp­fun­gen zäh­len Skulp­tu­ren aus hei­mi­schen Höl­zern und Stei­nen, ihrer­seits kost­ba­re Uni­ka­te, bei denen der Bild­hau­er sei­ne gan­ze Mei­ster­schaft im Umgang mit den beson­de­ren Mate­ria­li­en aus­spie­len kann.

In den fan­ta­sie­vol­len Skulp­tu­ren und Pla­sti­ken aus archi­tek­to­ni­schen Ver­satz­stücken zeigt die Künst­le­rin Hei­ke Metz ihre „inne­re“ Hei­mat. Ihre Arbei­ten erzäh­len Geschich­ten, gewäh­ren einen Ein­blick in ihre Emo­tio­nen und per­sön­li­chen Erfah­run­gen. Die Werk­stof­fe von Hei­ke und Klaus Metz sind Holz, Stein, Kera­mik und Bron­ze; dar­aus ent­ste­hen Tie­re, Stadt­an­sich­ten, Tor­si, Por­traits und vie­les mehr.