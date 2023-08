Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kup­fer­ka­bel­die­be schla­gen auf Bau­stel­le zu

COBURG. In der Nacht zum Diens­tag haben es Kabel­die­be auf eine Bau­stel­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet abge­se­hen. Der Wert des ent­wen­de­ten Kup­fer­ka­bels muss noch ermit­telt werden.

Die Unbe­kann­ten ver­schaff­ten sich in der Nacht Zutritt zu der Bau­stel­le im Max-Böh­me-Ring indem sie zunächst den Bau­zaun der Bau­stel­le öff­ne­ten. Auf der Bau­stel­le mach­ten sich die Per­so­nen am Ver­tei­ler des Bau­stel­len­stro­m­an­schlus­ses zu schaf­fen. Hier­zu hebel­ten sie ein Bügel­schloss auf, dass den Ver­tei­ler­ka­sten sicher­te. Das ent­wen­de­te Kup­fer­ka­bel durch­trenn­ten die Die­be unmit­tel­bar nach dem Strom­ver­tei­ler­ka­sten. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls von einer Baustelle.

E‑Roller ohne Ver­si­che­rungs­schutz kontrolliert

COBURG. Ohne den erfor­der­li­chen Haft­pflicht­ver­si­che­rungs­schutz war am frü­hen Mon­tag­abend ein 14-Jäh­ri­ger mit sei­nem E‑Roller im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Wäh­rend der Kon­trol­le in der Rast­stra­ße um 17:50 Uhr fiel den Beam­ten das feh­len­de Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen an dem elek­tri­schen Zwei­rad auf. Die Beam­ten unter­sag­ten die Wei­ter­fahrt und nah­men im Anschluss Kon­takt zu den Erzie­hungs­be­rech­ti­gen des 14-Jäh­ri­gen auf. Die Beam­ten ermit­teln wegen einem Ver­stoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Betrü­ge­ri­sche Spen­den­samm­ler unterwegs

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. In betrü­ge­ri­scher Absicht trat ein bis­lang unbe­kann­ter Spen­den­samm­ler vor einem Ver­brau­cher­markt in Dörf­les-Esbach auf.

Eine Kun­din des Ver­brau­cher­mark­tes, die selbst gehör­los ist, wur­de am Mon­tag­nach­mit­tag vor dem Markt auf einen Mann auf­merk­sam, der vor­gab Spen­den für einen gemein­nüt­zi­gen Ver­ein für Gehör­lo­se zu sam­meln. Der Samm­ler trat als Gehör­lo­ser auf. Als die tau­be Kun­din ver­such­te sich in Gebär­den­spra­che mit dem Mann zu unter­hal­ten fiel die­ser auf, dass die­ser die Gebär­den­spra­che nicht beherrsch­te. Dies wie­der­rum mel­de­te die gehör­lo­se Frau einer Mit­ar­bei­te­rin des Marktes.

Im Zuge der Ermitt­lun­gen der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten stell­te sich her­aus, dass die gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on für die der angeb­lich tau­be Mann Spen­den sam­mel­te, kei­ner­lei Stra­ßen- oder Haus­samm­lun­gen durch­führt. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe am Ein­satz­ort hat­te sich der Spen­den­samm­ler bereits von dem Ver­brau­cher­markt ent­fernt. Auch im Zuge einer Fahn­dung konn­ten die Beam­ten die­sen nicht mehr antreffen.

Die Cobur­ger Poli­zei warnt vor betrü­ge­ri­schen Spen­den­samm­lern in Stadt und Land­kreis Coburg, gera­de im Hin­blick auf gehör­lo­se Per­so­nen, die vor­ge­ben Spen­den für gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen zu sam­meln. Ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­ter sol­cher Orga­ni­sa­tio­nen wei­sen sich im Regel­fall mit einem Spen­den­aus­weis aus. Im Zwei­fels­fall soll­ten sich die Spen­der direkt an die sam­meln­de Orga­ni­sa­ti­on wen­den um sich von die­sen bestä­ti­gen zu las­sen, dass die sam­meln­de Per­son vor Ort auch in deren Inter­es­se in der Öffent­lich­keit auf­tritt und Spen­den sam­melt. Die Cobur­ger Poli­zei führt Ermitt­lun­gen wegen ver­such­ten Betruges.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Hin­weis nach Rauch­ent­wick­lung in Chemiewerk

REHAU, LKR. HOF. Am Diens­tag­abend kam es in einem Werk in Rehau zu einer Rauch­ent­wick­lung. Zur Berei­ni­gung der Stof­fe bit­tet die Feu­er­wehr die Anwoh­ner Fen­ster und Türen vor­sichts­hal­ber geschlos­sen zu halten.

Gegen 16 Uhr kam es in einem Werk in der Zeh­stra­ße in Rehau zu einer Rauch­ent­wick­lung. Die Feu­er­wehr konn­te die Situa­ti­on jedoch schnell unter Kon­trol­le bekom­men. Nach Ein­schät­zung der Ret­tungs­kräf­te vor Ort besteht kei­ne Gefahr für Anwoh­ner. Im Zuge von Rei­ni­gungs­maß­nah­men kann es zu einer unan­ge­neh­men Geruchs­ent­wick­lung kom­men. Vor­sichts­hal­ber bit­ten die Ein­satz­kräf­te dar­um, die Fen­ster und Türen im Stadt­ge­biet geschlos­sen zu hal­ten und Kli­ma­an­la­gen oder ähn­li­che Ein­rich­tun­gen trotz der som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren vor­sichts­hal­ber nicht zu benutzen.

Update: Inzwi­schen hat die Feu­er­wehr die Situa­ti­on berei­nigt. Der Hin­weis, Fen­ster und Türen geschlos­sen zu hal­ten, kann wider­ru­fen werden.

Nach ersten Erkennt­nis­sen ist der Grund für die Rauch­ent­wick­lung ein tech­ni­scher Defekt. Mit­ar­bei­ter des Wer­kes wur­den nicht ver­letzt. Zwei Feu­er­wehr­leu­te klag­ten bei Erst­kon­takt mit den Stof­fen über Unwohl­sein und kamen zur Abklä­rung ins Kli­ni­kum Hof. Sie sind jedoch inzwi­schen wie­der ent­las­sen. Für die Bevöl­ke­rung bestand jedoch zu kei­ner Zeit Gefahr.

Die Ein­satz­kräf­te bedan­ken sich bei den Anwoh­nern für Ihre Mitarbeit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Lebens­mit­tel entwendet

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 19.55 Uhr wur­de ein 33-jäh­ri­ger Mann dabei beob­ach­tet, wie er in einem Ver­brau­cher­markt in der Mit­tel­stra­ße in Kro­nach diver­se Lebens­mit­tel und für den Durst eine Fla­sche Wein­brand an sich nahm und den Markt ver­las­sen woll­te, ohne die Ware zu bezah­len. Die ent­wen­de­ten Arti­kel hat­ten einen Waren­wert von etwa 16 Euro. Der Laden­dieb wur­de bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe festgehalten.

Mit dem Taxi nach Bayreuth

Kro­nach – Am Diens­tag, gegen 00.07 Uhr kam es drei Beschul­dig­te aus dem Inne­ren Ring in Kro­nach in den Sinn, dass sie mit dem Taxi nach Bay­reuth fah­ren könn­ten. Kurz nach Fahrt­be­ginn stell­te sich aller­dings her­aus, dass das Trio das Beför­de­rungs­ent­geld nicht bezah­len konn­ten und der Schwin­del flog auf. Die Fahrt war been­det und gegen die drei Täter wird ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Nach Unfall weitergefahren

Kro­nach – Der Fah­rer eines Citroens befuhr am Mon­tag, gegen 20.00 Uhr die Kreuz­berg­stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung und woll­te auf Höhe der St. Johan­nes-Stra­ße in sel­bi­ge links ein­bie­gen. Ver­kehrs­be­ding muss­te der Fahr­zeug­füh­rer sein Auto anhal­ten. Ein Nach­fol­gen­der Fah­rer eines Quads bemerk­te die­sen Brems­vor­gang zu spät und fuhr hin­ten auf. Nach einem kur­zen Wort­wech­sel der bei­den Unfall­be­tei­lig­ten äußer­te der Unfall­ver­ur­sa­cher dreist, dass er kei­ne Zeit habe und fuhr ein­fach wei­ter. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen einer Unfall­flucht wur­de ein­ge­lei­tet. Der Scha­den am Citro­en beläuft sich auf etwa 1600 Euro.

LKW-Anhän­ger gegen PKW

Küps – Zu einer Unfall­flucht kam es am ver­gan­ge­nen Mon­tag, gegen 10.30 Uhr in der Bahn­hof­stra­ße in Küps. Die Fah­re­rin eines Renault befand sich in der Bahn­hof­stra­ße auf der Links­ab­bie­ger­spur und woll­te auf die B173 ein­bie­gen. Rechts dane­ben befand sich ein LKW samt Anhän­ger und bog nach rechts auf die Bun­des­stra­ße in Rich­tung Lich­ten­fels ein. Hier­bei beschä­dig­te das Heck des aus­schwen­ken­den Anhän­gers den PKW der Geschä­dig­ten. Der Fah­rer des LKW setz­te sei­ne Fahrt, ohne sich um die gesetz­li­chen Vor­ga­ben zu küm­mern, fort. Am Renault ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro.

Omni­bus beschädigt

Kro­nach – Der Fah­rer eines Omni­bus park­te sein Fahr­zeug am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, gegen 01.30 Uhr im Bereich des Ham­mer­steig in Kro­nach. Als er spä­ter, gegen 09.30 Uhr wie­der zu sei­nem Bus kam, muss­te durch den Fah­rer fest­ge­stellt wer­den, dass der Omni­bus einen Streif­scha­den auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te auf­weist. Der Scha­den beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Auto durch­wühlt

Kro­nach – In der Nacht vom 20.08.23 auf 21.08.23 drang ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in ein Fahr­zeug ein, wel­ches vor einem Wohn­an­we­sen in der Maxi­mi­li­an-von-Welsch-Stra­ße geparkt war. Das Hand­schuh­fach des Mer­ce­des wur­de kom­plett durch­wühlt. Dem Täter fiel ein Mäpp­chen mit einem nied­ri­gen zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag in die Hände.