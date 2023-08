Das „Innen­le­ben“ eines Milch-Bau­ern­ho­fes konn­ten die Kin­der bei der mitt­ler­wei­le tra­di­tio­nel­len Feri­en­wo­che der Umwelt­sta­ti­on ken­nen­ler­nen. Am Hof der Fami­lie Hof­mann in Kösten erleb­ten sie das Füt­tern und Aus­mi­sten, das Mel­ken per Melk­ro­bo­tor und auch die ver­schie­de­nen Lebens­pha­sen der Käl­ber und Kühe haut­nah mit. Spie­le am Hof oder auch ein wegen des Regen­wet­ters kur­zer­hand zwi­schen­ge­scho­be­ner Besuch des Lich­ten­fel­ser Hal­len­ba­des gehör­ten eben­so zum Pro­gramm wie der Bau einer Kuh aus Holz. Zu Beginn der Som­mer­fe­ri­en ist es Jen­ni­fer Thiem und Micha­el Stro­mer von der Umwelt­sta­ti­on vor allem wich­tig, dass die Kin­der viel Frei­raum zum eige­nen Spie­len und Ent­decken haben. So waren auch heu­er wie­der die Käl­ber­bo­xen und die Stroh­burg als „Spiel­zeug“ sehr beliebt. Das Cre­do der Umwelt­sta­ti­on, die Bil­dung für eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung, wird so gleich­sam neben­bei erfüllt und schlägt sich auch bei der gemein­sa­men Essens­zu­be­rei­tung nieder.

