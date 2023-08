UMLEI­TUNG DER LINIE 296 IN RICH­TUNG WIRT­SCHAFTS­SCHU­LE WEGEN SPER­RUNG DER ANSCHLUSS­STEL­LE ERLAN­GEN-BRUCK UND ERLAN­GEN ZENTRUM

Auf­grund wei­te­rer Sper­run­gen der Auto­bahn (A73, Ein- und Aus­fahrt in Rich­tung Bam­berg) fährt unse­re Linie 296 in Rich­tung Wirt­schafts­schu­le ab Mon­tag, 21. August 2023 mit Betriebs­be­ginn bis Frei­tag, 1. Sep­tem­ber 2023, Betriebs­en­de eine Umlei­tungs­strecke über die Paul-Gos­sen-Stra­ße, Äuße­re Brucker Stra­ße und Mün­che­ner Stra­ße zur Hal­te­stel­le Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße. Die Hal­te­stel­le Zen­tral­fried­hof auf der Hoch­brücke wird nicht bedient. Als Ersatz dient die Hal­te­stel­le Zen­tral­fried­hof in der Äuße­ren Brucker Straße.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen