Da die lang­jäh­ri­ge Muse­ums­lei­te­rin Regi­na Urban ihre Tätig­keit Ende Sep­tem­ber 2022 been­det hat­te (Anm.: Sie ist seit Anfang 2021 par­al­lel für das Felix-Mül­ler-Muse­um in Neun­kir­chen am Brand tätig), konn­ten Vor­stand und Geschäfts­füh­rung des Trä­ger­ver­eins zum 1. Juli mit Robert Schä­fer aus Bam­berg einen enga­gier­ten und kom­pe­ten­ten Nach­fol­ger für das klei­ne Muse­um gewin­nen. Harald Bogner, 1. Vor­sit­zen­der des Trä­ger­ver­eins, freut sich: „Robert Schä­fer ist als Kunst­hi­sto­ri­ker und auf­grund sei­ner lang­jäh­ri­gen Erfah­run­gen mit kul­tur­hi­sto­ri­schen und hei­mat­kund­li­chen Pro­jek­ten gera­de­zu prä­de­sti­niert, die Lei­tung unse­res klei­nen, aber fei­nen Muse­ums zu über­neh­men.“ Zunächst nimmt er die bestehen­de Dau­er­aus­stel­lung unter die Lupe und bringt die Inven­ta­ri­sie­rung auf den neue­sten Stand. Dane­ben wird er – als zwei­ter Vor­sit­zen­der des ober­frän­ki­schen Geschichts­ver­eins Col­le­gi­um Histo­ri­cum Wis­ber­gen­sis e.V. viel­fäl­tig ver­netzt – die Öffent­lich­keits­ar­beit ver­stär­ken und Koope­ra­tio­nen anstre­ben. Auch die digi­ta­le Erleb­bar­keit des Muse­ums vor Ort und auf der Web­sei­te sol­len ver­bes­sert und neu kon­zi­piert wer­den. Robert Schä­fer ist über­zeugt: „Lang­wei­lig wird mir mit Sicher­heit nicht!“

Dar­über hin­aus darf sich das Wall­fahrts­mu­se­um über ein Schen­kung freu­en. Der Samm­ler Georg Freund aus Ker­s­bach über­reich­te dem Muse­um eine hoch­wer­ti­ge Samm­lung von Wachs­de­vo­tio­na­li­en. Es han­delt sich um reli­giö­se Objek­te, die das Hei­li­ge – und damit Schutz, Gesund­heit und Wohl­erge­hen – in den häus­li­chen Bereich tra­gen sol­len. Freund: „Ich samm­le schon jahr­zehn­te­lang volks­tüm­li­che bzw. sakra­le Gegen­stän­de, wie Klo­ster­ar­bei­ten, Glas­stür­ze und histo­ri­sche Wachs­stöcke. Wall­fahrt­san­den­ken wer­den auch heu­te noch ger­ne gekauft als Mit­bring­sel für die Daheim­ge­blie­be­nen.“ Die Schen­kung wird künf­tig im Unter­ge­schoß des Wall­fahrts­mu­se­ums prä­sen­tiert. Muse­ums­lei­ter Schä­fer ist über­zeugt: „Die Samm­lung stellt eine inter­es­san­te und hoch­wer­ti­ge Ergän­zung der Dau­er­aus­stel­lung im Bereich Wall­fahrts­we­sen dar.“

Zudem fir­miert der im Gebäu­de des Wall­fahrts­mu­se­ums betrie­be­ne Shop unter neu­em Namen mit neu­em Logo. Als „Klo­ster­la­den“ bie­tet er ein per­sön­li­ches Ein­kaufs­er­leb­nis in ange­neh­mem Rah­men. Besu­cher fin­den neben Ker­zen, Kreu­zen, Weih­rauch und ande­ren Wall­fahrt­san­den­ken auch Bücher, Schmuck und Geschenk­ideen aus dem Fair-Han­del. Neu ist ein attrak­ti­ves Ange­bot regio­na­ler Spi­ri­tuo­sen und Wei­ne, die mit eige­nen Klo­ster­la­den-Eti­ket­ten beson­ders indi­vi­du­el­le Mit­bring­sel reprä­sen­tie­ren. Die Erlö­se aus dem Klo­ster­la­den sol­len den Betrieb des Wall­fahrts­mu­se­um unterstützen.

Alle inter­es­sier­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher von Göß­wein­stein sind herz­lich ein­ge­la­den, das Wall­fahrts­mu­se­um, das sich umfas­send des The­mas „Wall­fahrt und Volks­fröm­mig­keit“ annimmt, zu besich­ti­gen. Das Wall­fahrts­mu­se­um ver­fügt mit über 100 Exem­pla­ren über einen umfang­rei­chen Bestand an lebens­gro­ßen, beklei­de­ten Votiv­men­schen aus Wachs: Zeug­nis­se eines beson­de­ren, Mit­te des 20. Jahr­hun­dert erlo­sche­nen reli­giö­sen Brauchs. Der Ein­tritt in das Wall­fahrts­mu­se­um kostet 3 Euro. Wall­fahrts­mu­se­um und Klo­ster­la­den sind Mitt­woch von 14 bis 17 Uhr, Don­ners­tag, Sams­tag und Sonn­tag von 10:30 bis 17 Uhr und Frei­tag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Zudem freut sich Mari­on Ros­sa-Schu­ster, Geschäfts­füh­re­rin des Trä­ger­ver­eins, über neue Mit­glie­der des Trä­ger­ver­ein Wall­fahrts­mu­se­ums Göß­wein­stein. Ros­sa-Schu­ster: „Der Jah­res­bei­trag beträgt nur 25,00 € und sichert den Unter­halt und die Wei­ter­füh­rung Wall­fahrts­mu­se­ums.“ Mit­glieds­an­trä­ge fin­det man zum Down­load unter www​.wall​fahrts​mu​se​um​.info.