Knapp 170 Kin­der der Pri­va­te Montesso­ri-Schu­le Bay­reuth haben sich Ende Mai 2023 sport­lich enga­giert. Auf dem Gelän­de der Wil­hel­mi­ne­naue fand der Spen­den­lauf der Schu­le statt. Unter­stützt wur­den die Lehr­kräf­te und Eltern dabei vom Stadt­ju­gend­ring Bay­reuth. Die Leh­re­rin und Haupt­or­ga­ni­sa­to­rin Kath­rin Schu­ma­cher sagt dazu: „Da ich selbst auch ehren­amt­li­ches Mit­glied in der Vor­stand­schaft des Stadt­ju­gend­rings bin, war es für mich eine logi­sche Kon­se­quenz, dass wir zusam- men die­sen Spen­den­lauf durch­füh­ren wer­den. Der Jugend­ring hat uns durch sei­ne Logi­stik und Erfah­rung groß­ar­tig unterstützt.“

Vie­le Hel­fer brauch­te es am Tag des Lau­fes. Vie­le Eltern haben sich an die­sem Vor­mit­tag Zeit genom­men, die Ver­an­stal­tung zu unter­stüt­zen und ihre Kin­der und Jugend­li­chen anzu­feu­ern. Etwa 630 Meter betrug eine Run­de, die in 3 Teil­stücke unter­teilt wur­de. Die Schul­kin­der hat­ten den Spen­den­lauf im Vor­feld „bewor­ben“, bei Eltern, Ver­wand­ten, Bekann­ten eine Art Crowd­fun­ding gemacht – sie kamen mit Zusa­gen zurück, wel­cher Spen­der pro Teil­stück wie viel bezah­len wür­de. Kath­rin Schu­ma­cher berich­tet von 10 Schü­ler, wel­che die höchst­mög­li­che Strecke von 20 Teil­stücke a´210 m gelau­fen sind und so die Geld­beu­tel ihrer Spon­so­ren für den guten Zweck mäch­tig anzapften.

Sie erfüll­ten somit das „Mot­to“: 20–20-20 (20 Teil­stücke in höch­stens 20 Minu­ten für das 20-jäh­ri­ge Bestehen der Pri­va­ten Montesso­ri-Schu­le Bay­reuth). Nun wur­de die Hälf­te der Spen­de sym­bo­lisch, in Form eines über­di­men­sio­na­len Schecks an den Stadt­ju­gend­ring über­ge­ben. Die Stadt­ju­gend­ring-Vor­sit­zen­de Nan­cy Kam­prad hat bereits gro­ße Plä­ne mit dem Geld. Ein Teil des Gel­des soll in die Jugend­app des Jugend­rings flie­ßen. Die App ist seit einem Jahr zen­tra­le Anlauf­stel­le für alle Ideen und Anre­gun­gen, was aus Sicht der Jugend­li­chen in der Stadt ver­bes­sert oder ver­än­dert wer­den soll. Nan­cy Kam­prad hier­zu: „Wir wol­len die App um wei­te­re Modu­le erwei­tern und so die Reich­wei­te ver­grö­ßern. Denk­bar ist eine Job­bör­se oder eine Über­sicht über die Rech­te und Pflich­ten, die jun­ge Men­schen haben.“

Der Geschäfts­füh­rer des Stadt­ju­gend­rings, Ste­fan Greiß­in­ger ergänzt: „Einen wei­te­ren Teil des Gel­des wol­len wir für die Anschaf­fung eines neu­en Groß­spiel­ge­räts ein­setz­ten. Gera­de die Ver­ei­ne, Ver­bän­de, aber auch Schu­len und Kin­der­gär­ten in Bay­reuth sind immer wie­der auf der Suche nach Spiel­ge­rä­ten für Ihre Feste und Ver­an­stal­tun­gen. Hier wol­len wir durch die groß­ar­ti­ge Spen­de unser Ange­bot aus­bau­en und neue Ange­bo­te schaffen.“