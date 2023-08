Nie­der­la­ge trotz mehr als einer Stun­de Überzahl

Mehr als eine Stun­de war die SpVgg Bay­reuth in der Regio­nal­li­ga Bay­ern gegen die zwei­te Mann­schaft des FC Bay­ern Mün­chen in Über­zahl, muss­te aber eine 1:2‑Niederlage hinnehmen.

Die Anfangs­pha­se der Par­tie gehör­te bei hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren der U23 der Bay­ern: Zunächst fand in der 10. Minu­te nach einer sehens­wer­ten Kom­bi­na­ti­on Ari­jon Ibra­hi­mo­vic im Bay­reu­ther Kee­per Luca Pet­zold sei­nen Mei­ster. Zehn Minu­ten spä­ter schei­ter­te Luca Denk mit einem Distanz­schuss. In der 22. Minu­ten waren die Gäste schließ­lich erfolg­reich: Nach einem Quer­pass von Paul Wan­ner erziel­te Lov­ro Zvo­na­rek aus acht Metern die 1:0‑Führung für die Münchner.

Zwei Minu­ten spä­ter hat­te Dani­el Haub­ner eine erste Bay­reu­ther Groß­chan­ce, köpf­te den Ball aber knapp übers Tor. In der 32. Minu­te stand dann Luca Copa­do alei­ne vor dem Bay­reu­ther Tor, Luca Pet­zold konn­te mit einer Rie­sen­pa­ra­de gera­de noch klä­ren. Eine Minu­te spä­ter sah Lov­ro Zvo­na­rek nach einem Foul­spiel die Gelb-Rote Kar­te. Bei der anschlie­ßen­den Auf­re­gung auf der Gäste­bank sah auch Bay­ern-Trai­ner Hol­ger Seitz die Rote Karte,

Die Unter­zahl schock­te die Gäste aber nicht. in der 37. Minu­te konn­te viel­mehr Paul Wan­ner rela­tiv unbe­drängt durchs Mit­tel­feld spa­zie­ren, zog aus 20 Metern trocken ab und setz­te den Ball rechts neben den Pfo­sten ins Bay­reu­ther Tor – 2:0 für die U23 des Deut­schen Mei­sters. Mit die­ser ins­ge­samt ver­dien­ten Füh­rung der Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Die erste Mög­lich­keit der zwei­ten Hälf­te gehör­te auch den „klei­nen“ Bay­ern: In der 49. Minu­te zog Tai­chi Fukui aus 20 Metern ab, Luca Pet­zold konn­te nur mit Mühe zur Ecke klä­ren. In der 61. Minu­te ent­schied Schieds­rich­ter Simon Schrei­ner nach einem Foul im Straf­raum auf Elf­me­ter für die Alt­stadt. Jann Geor­ge ließ sich die Chan­ce nicht ent­ge­hen und ver­kürz­te auf 1:2. Sie­ben Minu­ten spä­ter ver­gab Edu­ard Heck­mann die Chan­ce zum Aus­gleich. In der 70. Minu­te ver­fehl­te Ari­jon Ibra­hi­mo­vic mit einem Dreh­schuss nur knapp den Bay­reu­ther Kasten und wur­de wenig spä­ter aus­ge­wech­selt. Edwin Schwarz hat­te in der 77. Minu­te die gro­ße Mög­lich­keit zum 2:2, schei­ter­te aber knapp. Bay­reuth war in der Schluss­pha­se wei­ter am Drücker, der ersehn­te Aus­gleich woll­te gegen die trotz vie­ler jun­ger Spie­ler rou­ti­niert ver­tei­di­gen­den Gäste jedoch nicht mehr gelin­gen. Den „klei­nen“ Bay­ern gelang damit zum ersten Mal seit 2018 wie­der ein Sieg gegen die Alt­stadt. Bay­reuth hat jetzt in der Regio­nal­li­ga Bay­ern eine aus­ge­gli­che­ne Bilanz mit zwei Sie­gen und zwei Nie­der­la­gen zu Buche stehen.

Nach der Par­tie erklär­te Alt­stadt-Trai­ner Marek Min­tal, dass die Mann­schaft ein­fach zu vie­le Feh­ler gemacht hat. Es war ein beson­de­res Spiel gegen die Bay­ern, das Team schaff­te aber trotz der ein­stün­di­gen Über­zahl nicht, noch zum Aus­gleich zu kom­men. Lei­der gelang es auch erneut nicht, von der ersten bis zur letz­ten Minu­te eine voll kon­zen­trier­te und opti­ma­le Lei­stung zu brin­gen. Trotz­dem sei die Nie­der­la­ge kei­ne Tra­gö­die, das jun­ge Team habe her­vor­ra­gen­den Cha­rak­ter und wer­de dar­aus ler­nen. „Ich kom­me am Mon­tag jeden­falls ger­ne wie­der zum Trai­ning nach Bay­reuth und wir wer­den beim näch­sten Spiel am kom­men­den Frei­tag in Iller­tis­sen wie­der mar­schie­ren“, so Marek Mintal.