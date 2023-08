Luft-Was­ser-Wär­me­pum­pe für Hers­bruck, Röthen­bach a. d. Peg­nitz und Lauf

Die Luft-Was­ser-Wär­me­pum­pe ist die meist­ver­bau­te Wär­me­pum­pe Deutsch­lands. Und das nicht ohne Grund, denn es sind außer die Gerä­te kei­ne wei­te­ren Vor­be­rei­tun­gen nötig. Die Luft-Was­ser-Wär­me­pum­pe besteht aus zwei Gerä­ten, einem Außen­ge­rät und einem Innen­ge­rät mit Puf­fer­spei­cher für das Warm­was­ser. Das von der Wär­me­pum­pe pro­du­zier­te Warm­was­ser kann als Heiz­was­ser oder Warm­was­ser zum Bei­spiel zum Duschen genutzt werden.

Die Funk­ti­on einer Luft-Wasser-Wärmepumpe

Das Außen­ge­rät besitzt einen Ven­ti­la­tor und einen Wär­me­tau­scher. Der Ven­ti­la­tor saugt die Luft an und der Wär­me­tau­scher über­trägt die Wär­me auf das zir­ku­lie­ren­de Käl­te­mit­tel. Da das Käl­te­mit­tel bereits bei nied­ri­ger Tem­pe­ra­tur ver­dampft ent­steht durch die Wär­me­zu­fuhr ein Gas. Die­ses Gas wird durch Kom­pres­so­ren ver­dich­tet und das Käl­te­mit­tel­gas auf einen hohen Druck und somit eine hohe Tem­pe­ra­tur gebracht. Die Wär­me­tau­scher über­tra­gen die Wär­me­en­er­gie des Käl­te­mit­tel­ga­ses auf das Was­ser, was zu einer Ver­flüs­si­gung des Käl­te­mit­tels führt. Durch ein Expan­si­ons­ven­til wird das Käl­te­mit­tel dann wie­der auf eine nied­ri­ge Tem­pe­ra­tur gebracht. Dann kann der gesam­te Pro­zess wie­der von vor­ne beginnen.

Wer instal­liert Luft-Wasser-Wärmepumpen?

Eine Wär­me­pum­pe wird von Hei­zungs­bau­ern, Sani­tär­be­trie­ben und Spe­zi­al­fir­men ange­bo­ten. In Hers­bruck, Röthen­bach a. d. Peg­nitz und Lauf bie­tet iKra­tos Luft-Was­ser-Wär­me­pum­pen der Fir­ma Bosch und Pana­so­nic an. iKra­tos bie­tet bei Bedarf ein Rund­um-Sorg­los-Paket an. Die­ses beinhal­tet Bera­tung und schlüs­sel­fer­ti­ge Instal­la­ti­on, einen Strom­lie­fe­ran­ten mit gün­sti­gem Öko­strom oder die Instal­la­ti­on einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge zur Strom­pro­duk­ti­on, sowie Unter­stüt­zung bei Finan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten und büro­kra­ti­sche Hil­fe bei Förderangelegenheiten.

