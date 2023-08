Im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Ehrung lang­jäh­ri­ger Mit­wir­ken­der der Bay­reu­ther Fest­spie­le hat Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger Fest­spiel-Chor­di­rek­tor Eber­hard Fried­rich mit dem Gol­de­nen Ehren­ring der Stadt aus­ge­zeich­net. Dies hat­te der Stadt­rat in sei­ner letz­ten Sit­zung vor der Som­mer­pau­se beschlos­sen. Fried­rich ist seit 30 Jah­ren bei den Bay­reu­ther Fest­spie­len tätig. Im Jahr 2000 über­nahm er die Chor­di­rek­ti­on und prägt die Bay­reu­ther Fest­spie­le damit bis zum heu­ti­gen Tag.

Der Ober­bür­ger­mei­ster erin­ner­te an die her­aus­for­dern­den Bedin­gun­gen, unter denen der Fest­spiel­chor arbei­tet, denn in jeder Som­mer­sai­son fin­det er sich neu zusam­men. “Sän­ge­rin­nen und Sän­ger aus den unter­schied­lich­sten Ensem­bles in ganz Deutsch­land – das ist ein flui­des Gesche­hen, nie die glei­che Trup­pe und den­noch ist gera­de die­ser Chor für sei­nen ein­zig­ar­ti­gen Zusam­men­klang welt­be­rühmt”, unter­strich Ebers­ber­ger. Kon­stant gute Kri­ti­ken und zahl­rei­che inter­na­tio­na­le Prei­se zeug­ten von die­ser Qua­li­tät. “Ihr Chor ist das Klang­wun­der von Bay­reuth”. Fried­rich schaf­fe es in der begrenz­ten und unglaub­lich arbeits­in­ten­si­ven Pro­ben­zeit, die Sän­ge­rin­nen und Sän­ger zu gemein­sa­men Best­lei­stun­gen zu brin­gen. “Aus vie­len ein­zel­nen Stim­men die­sen so wun­der­bar homo­ge­nen Klang­kor­pus des Bay­reu­ther Fest­spiel­cho­res zu for­men – für das Publi­kum ein Glücksfall.”

Eber­hard Fried­rich ist haupt­be­ruf­lich seit 1986 als Chor­di­rek­tor an ver­schie­de­nen Thea­tern und Opern Deutsch­lands tätig. Von 1998 bis 2013 lei­te­te er den Chor an der Staats­oper Unter den Lin­den in Ber­lin, seit 2013 ist er haupt­be­ruf­lich an der Ham­bur­gi­schen Staats­oper tätig. Zahl­rei­che Aus­zeich­nun­gen auf inter­na­tio­na­ler Ebe­ne spre­chen auch hier von sei­nem Erfolg. Der Gol­de­ne Ehren­ring ist nach der Ehren­bür­ger­wür­de die zweit­höch­ste Aus­zeich­nung, die die Stadt Bay­reuth zu ver­ge­ben hat. Eine Auf­li­stung der Trä­ger der Gol­de­nen Ehren­rings kann auf der Home­page der Stadt unter www​.ehrun​gen​.bay​reuth​.de abge­ru­fen werden