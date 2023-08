Stel­lung­nah­me der SPD Stadt­rats­frak­ti­on zu dem am 04. Juli 2023 vor­ge­stell­ten Ent­wurf des inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zept der Stadt Forchheim

Die SPD-Frak­ti­on bekennt sich zu den Zie­len des Pari­ser Kli­ma­ab­kom­mens. 2015 wur­den von 197 Län­der, dar­un­ter auch Deutsch­land zuge­sagt, die Erd­er­wär­mung im Ver­gleich zum vor­in­du­stri­el­len Zeit­al­ter auf „deut­lich unter“ 2°C zu begren­zen und Anstren­gun­gen zu unter­neh­men, eine Beschrän­kung auf 1,5°C zu erreichen.

Basie­rend auf die­se Zusa­ge hat Deutsch­land sei­nen natio­na­len Kli­ma­schutz­bei­trag in einem Kli­ma­schutz­ge­setz fest­ge­schrie­ben. Deutsch­land redu­ziert die Treib­haus­gas­emis­sio­nen im Ver­gleich zu 1990 bis 2030 um 65%, bis 2040 um 88% und ab dem Jahr 2045 um 100% (d.h. treibhausgasneutral).

Um das 1,5°C Ziel zu errei­chen, ist es wich­tig, schnell zu han­deln und das zur Ver­fü­gung ste­hen­de CO2-Bud­get nicht zu über­zie­hen. Dies wird erreicht durch die Reduk­ti­on des End­ener­gie­ver­brauchs (Effi­zi­enz­maß­nah­men) und Ersatz von fos­si­len Ener­gien durch erneu­er­ba­re Ener­gien. Kom­mu­nen kom­men beim Kli­ma­schutz eine Schlüs­sel­rol­le zu, da sie Vor­rei­ter, Orga­ni­sa­tor und Moti­va­tor für alle Gesell­schafts­tei­le sind.

Die SPD-Frak­ti­on hat des­halb in ihrer „Stel­lung­nah­me der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on zu den am 14.11.2022 vor­ge­stell­ten Ideen zum Kli­ma­schutz­kon­zept. (Stand 31.01.2023)“ bereits gefor­dert, dass Forch­heim 2035 kli­ma­neu­tral sein soll. Im jet­zi­gen Ent­wurf des inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zept der Stadt Forch­heim fehlt die­se Ziel­set­zung. Der Zeit­strahl bis zur Kli­ma­neu­tra­li­tät muss nach Mei­nung der SPDFrak­ti­on in die­sem Kon­zept klar defi­niert wer­den. Die SPD-Frak­ti­on ver­misst im Ent­wurf den Wil­len zum schnel­len und kon­kre­ten Handeln.

Wenn schon nicht 2035, so muss das im Kon­zept­ent­wurf genann­te Sze­na­rio „Kli­ma­neu­tra­li­tät 2040“ als kla­res Ziel benannt und alle not­wen­di­gen Maß­nah­men davon abge­lei­tet wer­den. Die Maß­nah­me „M.1.1 For­mu­lie­rung von Kli­ma­schutz­zie­len“ muss in dem nun zu ver­ab­schie­den­den inte­grier­ten Kli­ma­schutz­kon­zept erfol­gen, denn das Ver­brin­gen wei­te­rer Jah­re mit der Erstel­lung all­ge­mei­ner Stu­di­en, Prüf­auf­trä­gen und Kon­zep­te ist zur Begren­zung der Kli­ma­er­wär­mung nicht mehr ausreichend.

Das Sze­na­rio „Kli­ma­neu­tra­li­tät 2040“ ver­langt einen Rück­gang des Ener­gie­ver­brauchs bis 2030 um 24 % und bis 2040 um 50 % sowie eine Reduk­ti­on der THG-Emis­sio­nen bis 2030 um 52 % und bis 2040 um 92 % jeweils bezo­gen auf 2020. Der Anteil des Ver­kehrs am Ener­gie­ver­brauch redu­ziert sich von aktu­ell 30 % auf 15 %. Um dies zu errei­chen, muss die unter M.3.4 ange­dach­te Wär­me­leit­pla­nung erar­bei­tet wer­den. Aus die­ser Wär­me­leit­pla­nung muss dann der Plan ent­wor­fen wer­den, wie alle Gebäu­de in Forch­heim bis 2040 nur noch kli­ma­neu­tral mit Ener­gie (inkl. Heiz­ener­gie) ver­sorgt wer­den. Des Wei­te­ren muss das ver­ab­schie­de­te Ver­kehrs­kon­zept (M.8.1.) auch umge­setzt wer­den. Dabei ist es der SPD beson­ders wich­tig, dass der Bus-On-Demand-Ser­vice mög­lichst bereits mit dem neu­en Stadt­bus­kon­zept im Jahr 2025 ange­bo­ten wird.

Dar­über hin­aus schlägt die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on vor, fol­gen­de Maß­nah­men ins Kon­zept mit auf­zu­neh­men, um die Kli­ma­neu­tra­li­tät in der Stadt Forch­heim zu realisieren:

M1-SPD Instal­la­ti­on von jähr­lich min­de­stens 3 PV-Anlagen:

Die Stadt Forch­heim setzt sich das Ziel, ab 2024 jähr­lich min­de­stens 3 PV-Anla­gen (z.B. auf Dächern städ­ti­scher Lie­gen­schaf­ten oder auf Frei­flä­chen) zu installieren.

M2-SPD Ein­füh­rung eines Klimahaushaltes:

In Anleh­nung an das “Cli­ma­te Bud­get” von Oslo bzw. das Kli­ma­schutz­ge­setz des Bun­des, sol­len jähr­li­che CO2-Emis­si­ons­bud­gets für städ­ti­sche Akteu­re erstellt wer­den. Die jähr­li­chen Emis­si­ons­bud­gets erge­ben sich aus dem 1,5°C Ziel. Bei Emis­si­ons­über­schrei­tun­gen müs­sen die jewei­li­gen Akteu­re nach­steu­ern. Der Kli­ma­haus­halt hat somit zwei Funktionen:

Macht sicht­bar, wel­che Akteu­re für wel­che Emis­sio­nen ver­ant­wort­lich sind.

Dient als Steuerungsinstrument.

Der Kli­ma­haus­halt soll den Finanz­haus­halt gezielt um kli­ma­re­le­van­te Infor­ma­tio­nen ergän­zen, sodass der Stadt­rat befä­higt wird, sei­ne Ent­schei­dun­gen am 1,5°C Ziel aus­zu­rich­ten. Der Pro­zess bzw. der jähr­li­che zeit­li­che Ablauf des Kli­ma­haus­halts ist des­halb an dem des Finanz­haus­halts angelehnt.

M3-SPD Hand­wer­ker­of­fen­si­ve:

Um sicher­zu­stel­len, dass das regio­na­le Hand­werk den bevor­ste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen gerecht wer­den kann, müs­sen Stadt­ver­wal­tung (ins­be­son­de­re Wirt­schafts­för­de­rung), Kreis­hand­wer­ker­schaft, Hand­werks­in­nun­gen und Hand­werks­be­trie­be eng zusammenarbeiten.

Stra­te­gi­sche Pla­nung: In einem ersten Schritt muss der Bedarf an Fach­kräf­ten und Hand­werks­be­trie­ben für die Ziel­er­rei­chung in Forch­heim fest­ge­stellt wer­den. Hier­für müs­sen die im 1,5°C‑Szenario defi­nier­ten jähr­li­chen Akti­vi­tä­ten (Gebäu­de­sa­nie­run­gen, Hei­zungs­wech­sel, Instal­la­ti­on von Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen und Lade­sta­tio­nen) als Grund­la­ge ver­wen­det und die benö­tig­ten Fach­kräf­te über­schlä­gig ermit­telt wer­den. Zusam­men mit den Betrie­ben kön­nen Mate­ri­al- und Inve­sti­ti­ons­be­darf abge­schätzt und die Aus­wir­kung auf die regio­na­le Wert­schöp­fung ermit­telt wer­den. Gemein­sam wird erar­bei­tet, wel­che Anrei­ze die Stadt set­zen kann, um die Ansied­lung von Betrie­ben zu ver­ein­fa­chen (bspw. bevor­zug­te Flä­chen­ver­ga­be, Grün­dungs­hil­fen für Betriebe).

Kam­pa­gne „Umset­zen­de der Ener­gie­wen­de“: Wer­bung für neue Mit­ar­bei­ter und Auszubildende

Klä­rung von Wei­ter­bil­dungs- und Qualifizierungsbedarf

M4-SPD Alli­anz kli­ma­neu­tra­les Forchheim:

Das Ziel Kli­ma­neu­tra­li­tät ist eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be. Um eine Auf­bruch­stim­mung und eine Ver­net­zung aller Akteu­re zu errei­chen, soll eine Alli­anz für ein kli­ma­neu­tra­les Forch­heim initi­iert wer­den. Alle Forch­hei­mer Unter­neh­men, Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen, die sich ver­pflich­ten, bis spä­te­stens 2040 kli­ma­neu­tral zu wer­den, wer­den Teil der Allianz.

M5-SPD Ange­bots­ori­en­tier­ter Aus­bau der Ladeinfrastruktur:

Ziel: Im 1,5°C‑Szenario wird der ver­blei­ben­de Pkw-Bestand ab dem Jahr 2040 weit­ge­hendst elek­trisch ange­trie­ben sein. Die Maß­nah­me stellt sicher, dass eine aus­rei­chen­de öffent­lich zugäng­li­che Lade­infra­struk­tur aus­ge­baut wird, um dem zu erzie­len­den Hoch­lauf an E‑Pkws gerecht zu werden.

Rei­ner Büttner