Was kön­nen wir tun, um unse­re Zukunft gesün­der und kli­ma­freund­li­cher, ein­fach posi­ti­ver zu gestal­ten? Zu einem offe­nen Gespräch über die­se Fra­ge und zur Vor­be­rei­tung ent­spre­chen­der Akti­vi­tä­ten lädt der Ver­ein Forch­heim for Future e.V. Inter­es­sier­te am 21. August 2023 um 18 Uhr ins Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 in Forch­heim ein.