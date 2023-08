Aus alten Stof­fen etwas Neu­es machen – so lau­te­te das The­ma des Kur­ses im Zukunfts­haus. Die 10 Plät­ze waren online sehr schnell aus­ge­bucht und am 9. August 2023 stan­den pünkt­lich 15:00 Uhr 10 Mäd­chen vor der Tür. Sie waren genau­so gespannt auf die näch­sten 2 Stun­den wie die drei Frau­en hin­ter der Tür. Das Zukunfts­haus war umge­räumt: 10 Arbeits­plät­ze am Bespre­chungs­tisch, die Näh­ma­schi­ne statt dem Lap­top auf dem Schreib­tisch. Zu Beginn waren die Mäd­chen noch schüch­tern. Als es aber dar­an ging, in den alten Jeans nach ver­wend­ba­ren Stücken zu suchen, wur­de es leb­haf­ter. Und als dann jede eine Nadel in den Fin­gern hielt, war das Eis end­gül­tig gebro­chen und es wur­de wie bei Gro­ßen geschwatzt. Klei­ne Kuschel­tie­re aus ver­filz­ten Woll­pull­overn und klei­ne Täsch­chen aus alten Jeans wur­den mit den klei­nen Hän­den und teil­wei­se auch mit der Maschi­ne genäht. Beson­ders schön war, dass sich die Kin­der auch gegen­sei­tig hal­fen – beim Faden ein­fä­deln, beim Suchen nach einer bestimm­ten Garn­far­be. Es sind sehr schö­ne Stücke ent­stan­den, und die Mäd­chen konn­ten mit Recht stolz auf ihre Wer­ke sein. Pünkt­lich 15:00 Uhr stan­den die Eltern zum Abho­len wie­der vor der Tür – und da hat­te man den Ein­druck, soo pünkt­lich hät­ten sie nicht sein müs­sen. Es hat Spaß gemacht, den Klei­nen und den Gro­ßen. Wie­der­ho­lung: ganz sicher.