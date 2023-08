Am 9. Juli 2023 haben die Gemein­de und die Pfar­rei Ste­gau­rach gemein­sam ein sehr gut besuch­tes und aus­ge­las­se­nes Deutsch-Ukrai­ni­sches Fest auf dem Ste­gau­ra­cher Schloß­platz aus­ge­rich­tet, um ukrai­ni­sche Flücht­lin­ge und alt­ein­ge­ses­se­ne Ein­woh­ner bes­ser zu ver­netz­ten und Kon­tak­te zu ver­tie­fen. Den Erlös aus dem Pfarr- und Gemein­de­fest, run­de 2000 Euro, über­gab 1. Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner (r.) jetzt an Pfar­rer Wal­ter Ries (l.). Die­ser wird das Spen­den­geld anschlie­ßend an Alex­an­der Haas wei­ter­ge­ben, Vater von Ste­gau­ra­che­rin und Fest-Mit­or­ga­ni­sa­to­rin Alwi­na Haas (M.) und Auto­haus Inha­ber, der gebrauch­te Kran­ken­wä­gen ankauft und voll funk­ti­ons­tüch­tig in die Ukrai­ne – zum Teil direkt an die Front – bringt. Herz­li­chen Dank an die Fest­ge­mein­de für die Teil­nah­me und die Spen­den für die­sen guten Zweck!