Brand-Rauch­warn­mel­der – Ein­satz für den Löschzug

Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te am 20.08.2023 um 00:07 Uhr die Kame­ra­den der Feu­er­wehr Buben­reuth gemein­sam mit einem Ret­tungs­wa­gen und einem Strei­fen­wa­gen der Poli­zei nach Buben­reuth in die Vogel­sied­lung. Auf­merk­sa­me Nach­barn bemerk­ten den Alarm eines Rauch­warn­mel­ders im Nach­bar­ge­bäu­de. Nach erster Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter war der Alarm des Rauch­warn­mel­ders deut­lich zu hören, jedoch konn­ten die Eigen­tü­mer des Gebäu­des zunächst nicht aus­fin­dig gemacht wer­den. Wie die Nach­barn mit­teil­ten, befän­den sich die Eigen­tü­mer momen­tan im Urlaub. Nach Rück­spra­che mit der Poli­zei wur­de sich mit ent­spre­chen­dem Sperr­werk­zeug Zugang zum Gebäu­de ver­schafft und die Erkun­dung im Haus durch­ge­führt. In der Zwi­schen­zeit konn­ten auch die Eigen­tü­mer über Tele­fon erreicht und infor­miert wer­den. Aus­ge­löst hat­te ein Rauch­warn­mel­der im Wohn­zim­mer ohne erkennt­li­chen Grund. Somit war durch die Feu­er­wehr nichts wei­ter zu ver­an­las­sen und es konn­te ein neu­es Schloss in die Haus­tü­re ein­ge­baut wer­den. Gegen 01:00 Uhr wur­de die Ein­satz­stel­le an die Poli­zei übergeben.

Ein­satz 055/ 2023

Datum: 20.08.2023

Alarm­zeit: 00:07 Uhr

Brand / Rauchwarnmelder

Buben­reuth, Vogelsiedlung

Feu­er­wehr Bubenreuth:

74/10/1 – Kdow / Komandowagen

74/40/1 – HLF20 / Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

74/30/1 – DLK / Drehleiter

74/40/2 – HLF20 / Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

RTW – Ret­tungs­wa­gen Johan­ni­ter Schlüsselfeld

Polizei