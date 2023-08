Samm­lung für guten Zweck am Ker­wa­don­ners­tag in der Bar „Klein­stadt­ha­fen“ am Leinritt

Bam­bergs Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp schenkt auch in die­sem Jahr wie­der beim Ker­wa-Auf­takt am Don­ners­tag, 24. August 2023, Cock­tails für den guten Zweck aus. Schon im ver­gan­gen Jahr stand Glü­sen­kamp bis spät in die Nacht zu Gun­sten von „Men­schen in Not“ hin­ter der The­ke – 1.000 Euro kamen dabei durch Arbeits­lohn und Trink­geld zusam­men. In die­sem Jahr geht die Spen­de an den Ver­hü­tungs­mit­tel­fonds der Schwan­ger­schafts­be­ra­tungs­stel­len in Bam­berg. „Die Schwan­ger­schafts­be­ra­tungs­stel­len in der Stadt machen einen wahn­sin­nig enga­gier­ten Job und sind Stüt­ze für vie­le Frau­en in miss­li­chen Situa­tio­nen, hier will ich bewusst unter­stüt­zen“, erklärt Glü­sen­kamp den Spendenzweck.

Von 19 Uhr bis zum Zap­fen­streich mixt der Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent im „Klein­stadt­ha­fen“ am Lein­ritt 11a Cock­tails und Long­drinks für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Sand­ker­wa. „Ich lade alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger ein, mich bei der Arbeit kräf­tig ins Schwit­zen zu brin­gen und für den guten Zweck zu spen­den. Ich bit­te gleich um Ver­ständ­nis, dass ich an dem Abend nicht alle stadt­po­li­ti­schen The­men mit den Kun­den dis­ku­tie­ren kann, das führt zu Miss­bil­li­gung der umste­hen­den dur­sti­gen Gäste“, sagt Glü­sen­kamp augenzwinkernd.

Die Betrei­ber des Klein­stadt­ha­fens Sven Gol­ler und René Trö­ger unter­stüt­zen die Akti­on und wer­den den Arbeits­lohn wie­der auf­stocken: „Auch wenn ein Bür­ger­mei­ster an der The­ke nicht sofort auf das Arbeits­tem­po unse­rer Stamm­kräf­te, kommt sind wir nach­sich­tig und zah­len einen adäqua­ten Lohn für den guten Zweck. Wir bewir­ten das gan­ze Jahr Men­schen aus Bam­berg und dar­über hin­aus und es ist uns wich­tig, mit der Akti­on unse­rer sozia­len Ver­ant­wor­tung als Akteu­re in der Stadt gerecht zu wer­den. Die Sand­ker­wa ist dafür eine gute Gelegenheit.“