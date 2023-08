Fest­tags­stim­mung für alle, die es mit der SpVgg Bay­reuth hal­ten: Die Bay­ern kom­men. Am 5. Spiel­tag gastiert der größ­te Name, den der deut­sche Fuß­ball zu bie­ten hat, bei der SpVgg Bay­reuth. Der FC Bay­ern Mün­chen tritt am Frei­tag um 19 Uhr im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on an. Gegen deren U23 will die SpVgg Bay­reuth zu Hau­se wei­ter ver­lust­punkt­frei bleiben.

Nach der Bay­reu­ther Ener­gie­lei­stung in der zwei­ten Run­de des Toto-Pokals bei der SpVgg SV Wei­den rich­tet sich der Fokus bereits wie­der voll auf die Liga.

Die U23 der Bay­ern ist eines der Teams, das in die­ser Sai­son in der Regio­nal­li­ga am höch­sten gewet­tet wird. Davon, dass es in den ersten vier Anläu­fen noch zu kei­nem Sieg gereicht hat, will sich bei der SpVgg Bay­reuth nie­mand blen­den las­sen. Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß warnt: „Der Name spricht für sich. Vie­le der Jungs durch­lau­fen den Cam­pus des FC Bay­ern und genie­ßen dort eine erst­klas­si­ge fuß­bal­le­ri­sche Aus­bil­dung. Dass Trai­ner Hol­ger Seitz dort eben­falls schon in der Ver­ant­wor­tung stand und jetzt die jun­gen Bay­ern anlei­tet, ist fast schon logisch. Die punk­ten noch früh genug dreifach.“

Dass es noch nicht beim Gast­spiel in Bay­reuth so weit sein soll, dafür will Trai­ner Marek Min­tál sor­gen. Er blickt dem Spiel gegen die Mün­che­ner U23 eben­falls gespannt ent­ge­gen. „Das wird ein inter­es­san­tes Spiel. Die wer­den uns nichts schen­ken“, ist sich der Slo­wa­ke sicher. Beim 2:2 gegen die U23 des 1. FC Nürn­berg am Spiel­tag zuvor haben die jun­gen Bay­ern eine anspre­chen­de Lei­stung gezeigt und ein Sieg wäre nicht unver­dient gewe­sen. Letzt­end­lich sei aber egal, wer als Geg­ner auf dem Platz ste­he. „Wir wol­len unser Spiel durch­zie­hen. Dann haben wir gute Chan­cen auf drei Punk­te“, ergänzt er. Und natür­lich setzt die Alt­stadt alles dar­an, im drit­ten Heim­spiel den drit­ten Sieg einzufahren.

Das letz­te Duell der bei­den Mann­schaf­ten ist noch gar nicht so lan­ge her – und es mar­kier­te einen Höhe­punkt der jün­ge­ren Bay­reu­ther Fuß­ball­ge­schich­te. Am Oster­mon­tag 2022 besieg­te die Spiel­ver­ei­ni­gung als Tabel­len­füh­rer die Bay­ern als Tabel­len­zwei­ten nach einer sport­li­chen Macht­de­mon­stra­ti­on mit 4:0. Eine Vor­ent­schei­dung um den Auf­stieg in die Drit­te Liga war zugun­sten der Spiel­ver­ei­ni­gung gefal­len. Der Rest ist Geschichte.

Am Frei­tag soll nun ein neu­es Kapi­tel der Bay­reu­ther Fuß­ball­ge­schich­te hin­zu­ge­fügt wer­den. Wei­ter­hin nicht dar­an mit­schrei­ben kön­nen wohl weder Chri­stoph Fen­nin­ger noch Tobi­as Weber noch Josué Mbi­la. „Tobi und Josué haben läu­fe­risch etwas trai­niert, Fen­ni hat indi­vi­du­ell gear­bei­tet. Bevor sie wie­der auf dem Platz ste­hen, müs­sen sie zu 100 Pro­zent fit sein“, macht Min­tál wenig Hoff­nung auf eine Rück­kehr des Tri­os im Schlagerspiel.