Auf­takt Sams­tag, 19. August 2023, 14 Uhr, Maxplatz

Im August 2023 mel­det sich Bun­tes Bam­berg zurück – mit einem ganz neu­en For­mat. Das „Demo­kra­tie-Café“ möch­te das Ange­neh­me mit dem Nütz­li­chen ver­bin­den: Über Poli­tik und Demo­kra­tie spre­chen, über­all in Bam­berg, ganz ent­spannt bei Kaf­fee und Plätzchen.

Um die Quer­den­ker ist es immer­hin etwas stil­ler gewor­den, aber wei­ter­hin ver­un­si­chern Popu­li­sten und Extre­mi­sten mit Falsch­in­for­ma­tio­nen und Angst­ma­che. Sie schü­ren Hass durch Schuld­zu­wei­sun­gen. Und sie stel­len die Grund­la­gen unse­rer frei­heit­li­chen Gesell­schafts­ord­nung infra­ge. Über­all auf der Welt, und auch in unse­rem Land. In man­chen Städ­ten schaf­fen es die­se Popu­li­sten in die Rat­häu­ser und Land­ta­ge, in ande­ren Städ­ten wird dage­gen so laut pro­te­stiert, dass sie kei­nen Meter machen. Bam­berg gehört seit jeher zur zwei­ten Kate­go­rie, und das soll auch so blei­ben, fin­det Bun­tes Bam­berg, ein brei­tes Akti­ons­bünd­nis aus Bam­ber­ger Grup­pie­run­gen, Orga­ni­sa­tio­nen und Privatleuten.

Des­halb steigt Bun­tes Bam­berg nun aufs Lasten­rad, mit Frei­kaf­fee und Plätz­chen im Gepäck, sowie mit Lust auf inter­es­san­te Gesprä­che. Start ist am 19. August 2023 um 14 Uhr am Max­platz, und dann geht es wei­ter durch die Stadt, ins­be­son­de­re in die Stadt­tei­le, die etwas wei­ter von der Innen­stadt ent­fernt sind. Fol­ge­ter­mi­ne sind an ver­schie­de­nen Frei­ta­gen und Sonn­ta­gen im August und Sep­tem­ber geplant, wann und wo erfahrt ihr in den sozia­len Medi­en von Bun­tes Bam­berg und sei­nen Mitgliedern.

Das mobi­le Demo­kra­tie-Café freut sich über kaf­fee- und wis­sens­dur­sti­ge Men­schen und span­nen­den Aus­tausch über poli­ti­sche The­men, ins­be­son­de­re dar­über, was unse­re Demo­kra­tie gefähr­det, was sie so schüt­zens­wert macht, und was wir für sie tun kön­nen – getreu dem spa­ni­schen Sprich­wort: „In Kri­sen­zei­ten suchen die Klu­gen nach Lösun­gen und die Dum­men nach Schuldigen!“

Bun­tes Bam­berg ist ein Akti­ons­bünd­nis aus zahl­rei­chen Orga­ni­sa­tio­nen, Grup­pie­run­gen und Pri­vat­leu­ten. Für Soli­da­ri­tät und Demo­kra­tie statt Popu­lis­mus und rech­ter Hetze.