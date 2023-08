ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag über­gab eine Dame nach einem betrü­ge­ri­schen Anruf Bar­geld in Höhe eines nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betra­ges. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht nach Zeugen.

Am Mitt­woch­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, rie­fen Trick­be­trü­ger bei einer 87-Jäh­ri­gen an und teil­ten ihr mit, dass ihr Sohn einen töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht habe. Zur Haft­ver­mei­dung soll­te sie eine Kau­ti­on hin­ter­le­gen. Um ihren Sohn vor dem ver­meint­li­chen Gefäng­nis­auf­ent­halt zu bewah­ren, kam die Senio­rin der Geld­for­de­rung nach. Sie über­gab gegen 15 Uhr im Loh­weg im Orts­teil Burk­heim eine nied­ri­ge vier­stel­li­ge Euro­sum­me an einen Unbekannten.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

Zir­ka 175 Zen­ti­me­ter groß

Zir­ka 20 bis 25 Jah­re alt

locki­ges, dunk­les Haar

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben, ins­be­son­de­re zur Iden­ti­tät des Geld­ab­ho­lers machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.