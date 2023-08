Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Licht­mast ange­fah­ren und beschädigt

Im Zeit­raum von Mitt­woch, den 09.08.2023, ca. 20:00 Uhr, bis Don­ners­tag, den 10.08.2023, ca. 08:30 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher mit sei­nem Kraft­fahr­zeug einen Licht­mast auf dem LIDL-Park­platz in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße an und hin­ter­ließ einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ uner­laubt die Unfall­stel­le, ohne sich um den von ihm ver­ur­sa­chen Scha­den zu küm­mern und sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Fahr­rad­fah­rer unter Alko­hol­ein­fluss und Drogeneinfluss

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, gegen 02:35 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Coburg in der Hin­den­burg­stra­ße einen männ­li­chen Fahr­rad­fah­rer. Der 43-jäh­ri­ge Metall­bau­hel­fer war stark alko­ho­li­siert und wies dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten auf. Es folg­te eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt mit dem Fahr­rad und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus. Gegen den Mann wur­de zwei Straf­an­zei­gen wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr und wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angefertigt.

Unfall­flucht

LAND­KREIS COBURG – AHORN. Im Zeit­raum von Diens­tag, den 08.08.2023, ca. 10:00 Uhr, bis Mitt­woch, den 09.08.2023, ca. 10:00 Uhr, fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher mit sei­nem Sat­tel­zug gegen einen Licht­mast im Kreu­zungs­be­reich Haupt­stra­ße / Schul­stra­ße. Am Licht­mast ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher stieg nach dem Anstoß aus, schau­te sich den von ihm ver­ur­sach­ten Sach­scha­den an und ver­ließ uner­laubt die Unfall­stel­le. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mobil­te­le­fon entwendet

Kro­nach – Am Frei­tag, 18.08.2023, gegen 17:00 Uhr war eine 44-jäh­ri­ge Kro­na­che­rin in der Kulm­ba­cher Stra­ße in einem dort befind­li­chen Super­markt ein­kau­fen. Nach dem Ver­las­sen des Mark­tes stell­te sie fest, dass ein unbe­kann­ter Täter wäh­rend des Ein­kaufs offen­bar ihr rotes Mobil­te­le­fon aus der mit­ge­führ­ten Hand­ta­sche ent­wen­det hat­te. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Vor­fall oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­ne, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.

Betrun­ken mit dem Fahr­rad unterwegs

Kro­nach – Ein 55-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis war in der Frei­tag­nacht vom Frei­schie­ßen mit dem Fahr­rad nach Hau­se unter­wegs, als er einer Strei­fen­be­sat­zung der Bun­des­po­li­zei auf Grund sei­ner unsi­che­ren Fahr­wei­se auf­fiel. Wäh­rend der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­te bei dem Mann star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein Alko­hol­test erbrach­te umge­rech­net einen Wert von fast 2 Pro­mil­le, wes­halb anschlie­ßend noch eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt wur­de. Der 55-jäh­ri­ge muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

An den Hin­tern gefasst

Kro­nach – Am 19.08.2023, gegen 01:25 Uhr, hielt sich eine 24-jäh­ri­ge Kro­na­che­rin zusam­men mit ihrem Freund in der Arthur-Gol­ler-Sied­lung auf, als sich dem Paar von hin­ten eine männ­li­che Per­son näher­te und der 24-Jäh­ri­gen ans Gesäß fass­te. Die 24-Jäh­ri­ge gab dem unbe­kann­ten Mann dar­auf­hin deut­lich zu ver­ste­hen, dass sie mit sei­nem Ver­hal­ten nicht ein­ver­stan­den war, wor­auf­hin Die­ser in unbe­kann­te Rich­tung davon­rann­te. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu dem Vor­fall oder dem unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tel. unter 09261/5030 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach zu melden.