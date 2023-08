Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Böse Über­ra­schung nach Urlaubsreise

BAM­BERG. Wäh­rend der Abwe­sen­heit bra­chen unbe­kann­te Täter in eine Dop­pel­haus­hälf­te in Bam­berg ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Im Zeit­raum der ver­gan­ge­nen zwei Wochen, bra­chen Die­be in ein Anwe­sen in der Dr.-Hans-Neubauer-Straße ein. Anschlie­ßend stah­len sie Schmuck und einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trag. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von cir­ca 700 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat im Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.

Gar­ten­hüt­te aufgebrochen

Bam­berg. Ein bis dato unbe­kann­ter Täter bricht gewalt­sam die Zugangs­tü­re einer Gar­ten­hüt­te eines Klein­gar­tens in der Cobur­ger Stra­ße im Zeit­raum vom 12.08.2023, 16.00 h – 18.08.2023, 11.00 h auf. Der poten­ti­el­le Ent­wen­dungs­scha­den ist bis dato unklar. Es ent­stand ein Sach­scha­den i.H.v. 30 Euro. Poten­ti­el­le Zeu­gen wer­den gebe­ten sich an die Poli­zei unter der 0951/9129–210 zu wenden.

Bevor­rech­tig­te übersehen

Bam­berg. Am 18.08.2023 um 19.15 h ereig­ne­te sich an der Kreu­zung Kro­na­cher Str. / Kärn­ten­str. Ein Unfall mit zwei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen. Der Fah­rer eines Audi befuhr die Kärn­ten­stra­ße und woll­te nach links in die Kro­na­cher Str. ein­bie­gen. Gleich­zei­tig befuhr ein BMW die Kro­na­cher Stra­ße in NO-Fahr­rich­tung. An der eben genann­ten Kreu­zung über­sah der Ver­ur­sa­cher die bevor­rech­tig­te Fah­re­rin des BMW und es kam zum ‑Zusam­men­stoß. Hier­bei ent­stand nicht uner­heb­li­cher Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen von ca. 40.000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Fahr­zeug­insas­sen unverletzt.

Türe gg. ande­ren Pkw geknallt und geflüchtet

Bam­berg. Die Fah­re­rin eines Suzu­ki park­te ihren Pkw bei den Park­plät­zen der Hei­lig­grab­kir­che. Als sie zum Fahr­zeug zurück­kehr­te, bemerk­te sie auf ihrer Fah­rer­tür eine fri­sche Del­le mit Krat­zern, wahr­schein­lich her­vor­ge­ru­fen durch die Auto­tü­re eines dane­ben par­ken­den Pkw. Der Scha­den muss am 18.08.2023 im Zeit­raum von 12.30 h – 14.20 h ent­stan­den sein. Der Sach­scha­den wird auf 500 Euro geschätzt. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben (0951/9129–210).

Hin­weis eskaliert

Bam­berg. Am 17.08.2023 um 22:50 h kam es am Münch­ner Ring zu einer tät­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem Rad­fah­rer und einem Fuß­gän­ger. Der 63-jäh­ri­ge Fuß­gän­ger wies den auf dem gemein­sa­men Fuß-Rad­weg fah­ren­den Rad­fah­rer dar­auf hin, dass er doch ein Licht benut­zen soll­te. Dar­auf­hin stieg der unbe­kann­te Täter vom Fahr­rad und pack­te ihn an den Ober­ar­men und schlug ihm anschlie­ßend mit der Faust ins Gesicht und brach­te ihm eine Kopf­nuss bei. Danach flüch­te­te der Täter Rich­tung Ste­gau­rach. Der Fuß­gän­ger wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Wer kann Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Täter geben (0951/9129–210)?

Zuviel getankt

Bam­berg. Am 19.08.2023 gg. 04.30 h wur­de ein 24-Jäh­ri­ger auf der Luit­pold­brücke mit sei­nem Pkw einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de bei dem Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Test ergab einen AAK-Wert i.H.v. 0,37 mg/​l. Die Fol­ge war die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und eine Anzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Mofa-Fah­rer fuhr Pkw beim Ein­fah­ren auf die Fahr­bahn ins Heck.

HIRSCHAID. Ein jun­ger Mofa-Fah­rer fuhr vom Geh-/Rad­weg auf die Maxi­mi­li­an­stra­ße in Fahrt­rich­tung Orts­mit­te ein, noch vor der Unter­füh­rung. Dabei streif­te er einen vor­bei­fah­ren­den Pkw am Heck. Der jun­ge Mofa-Fah­rer stürz­te und schürf­te sich dabei leicht die Knie auf. An der Unfall­stel­le waren zunächst alle froh, dass nichts Schlim­me­res pas­siert war. Erst zuhau­se bemerk­te die 29-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines schwar­zen Mer­ce­des, dass am Kof­fer­raum­deckel und an der Stoß­stan­ge rechts ein Scha­den i.H.v. 700,- EUR ent­stan­den war. Da sich die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten kei­ne Per­so­na­li­en aus­ge­hän­digt hat­ten, ist die Scha­dens­re­gu­lie­rung nun schwie­rig. Der jun­ge Mofa-Fah­rer im Alter von ca. 17 – 20 Jah­ren, mit einem rot/​silbernen Mofa, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei zu mel­den, damit eine Scha­dens­re­gu­lie­rung ermög­licht wird.

Nach Fahr­feh­ler mit dem Moped gestürzt.

ERLACH. An der Ein­mün­dung Staats­stra­ße 2260/​Erlacher Haupt­stra­ße stürz­te am Frei­tag­abend ein 42-jäh­ri­ger am Abend mit sei­nem Moped. Er woll­te an der Ein­mün­dung nach links abbie­gen und rutsch­te im Kur­ven­be­reich. Durch den Sturz zog er sich meh­re­re Schürf­wun­den und eine Gehirn­er­schüt­te­rung zu. Zur wei­te­ren Behand­lung wur­de er in das Kran­ken­haus Forch­heim verbracht.

Pkw nahm Krad die Vorfahrt

WÜR­GAU. An der bekann­ten Motor­rad­strecke B22 in Wür­gau kam es am Frei­tag­abend zu einem Unfall mit schwe­rer Ver­let­zung des Krad­fah­rers und hohen Sach­schä­den. Der 54-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer eines VW Golf fuhr von Scheß­litz in Rich­tung Stein­feld und fuhr zunächst nach rechts und wen­de­te sein Fahr­zeug an der Ein­mün­dung. Beim Ein­fah­ren über­sah er den von links kom­men­den vor­fahrts­be­rech­ti­gen 21-jäh­ri­gen Krad­fah­rer. Der jun­ge Krad­fah­rer fuhr fron­tal in die lin­ke Fahr­zeug­front. Der jun­ge Krad­fah­rer erlitt neben den übli­chen Prel­lun­gen noch eine Ober­schen­kel­frak­tur am rech­ten Bein. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den stark beschä­digt. Beim Motor­rad, eine Yama­ha/YZF-R1, ent­stand ein Total­scha­den i.H.v. 10.000,- EUR und am VW-Golf ein Sach­scha­den i.H.v. 20.000,- EUR. Die Unfall­stel­le wur­de für die Dau­er der Unfall­auf­nah­me und Abschlep­pung für ca. 2,5 h kom­plett gesperrt. Die FFW Wür­gau unter­stütz­te die Ver­kehrs­maß­nah­men mit vier Einsatzkräften.

Streit wur­de auf der Kirch­weih Mem­mels­dorf ausgetragen

HALLSTADT/MEMMELSDORF. Kurz vor Mit­ter­nacht gab es in Hall­stadt am Markt­platz einen Streit zwi­schen einem 18-järi­gen und einem 23-jäh­ri­gen. In die­sem Ver­lauf schlug der Jün­ge­re dem Älte­ren mit der Faust gegen die lin­ke Schläfe.

Der 23-jäh­ri­ge such­te im Anschluss mit Freun­den den 18-jäh­ri­gen auf der Ker­wa in Mem­mels­dorf auf, um die­sen zur Rede zu stel­len. Der 18-jäh­ri­ge befand sich in Beglei­tung. Als die Grup­pe um den 23-jäh­ri­gen auf die ande­ren bei­den zuging, hol­te der Beglei­ter des 18-jäh­ri­gen ein Pfef­fer­spray aus der Tasche und sprüh­te die ande­re Grup­pe ein. Danach flüch­te­ten bei­de. Es kam zu einer wei­te­ren Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen dem 18-jäh­ri­gen und einem 22-jäh­ri­gen. Der 18-jäh­ri­ge ver­such­te den 22-jäh­ri­gen zu schla­gen, was der ande­re abweh­ren konn­te, es ent­stand ein Geran­gel am Boden, wobei sich der 22-jäh­ri­ge den lin­ken Ellen­bo­gen brach.

Gegen den 18-jäh­ri­gen wur­de nun in zwei Fäl­len Ermitt­lun­gen wegen Kör­per­ver­let­zung auf­ge­nom­men. Gegen sei­nen Beglei­ter wird wegen des Ein­sat­zes mit dem Pfef­fer­spray wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Betrun­ke­ner griff wäh­rend der Fahrt mit dem Taxi ins Lenk­rad und riss den Schalt­he­bel ab

STE­GAU­RACH. Sams­tag­früh woll­te ein 28-jäh­ri­ger Fahr­gast eines Taxi zwi­schen Debring und Bir­kach unter der Fahrt aus­stei­gen. Als der Taxi­fah­rer sei­nem Wunsch nicht sofort nach­kam, griff der Fahr­gast ins Lenk­rad und riss noch den Schalt­knauf ab. Der Taxi­fah­rer konn­te sei­nen Gast zunächst beru­hi­gen und ließ ihn dann aus­stei­gen. Der 28-jäh­ri­ge ver­ließ das Taxi, ohne das Fahrt­geld zu bezah­len und bedroh­te noch den Taxi­fah­rer, wor­auf­hin der Taxi­fah­rer die Poli­zei ver­stän­dig­te. Nach über einer Stun­de Fahn­dung konn­te der 28-jäh­ri­ge in der Nähe auf­ge­grif­fen wer­den. Er war ori­en­tie­rungs­los und stark betrun­ken. Für das lau­fen­de Ermitt­lungs­ver­fah­ren, wegen Gefähr­li­chen Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr, Sach­be­schä­di­gung, Bedro­hung und Betrug, wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Im Anschluss durf­te der jun­ge Mann sei­nen Rausch in der Arrest­zel­le aus­schla­fen, was für ihn auch mit Kosten ver­bun­den ist.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Kör­per­ver­let­zung

Grä­fen­berg. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, gegen 02:00 Uhr, kam es in einer ört­li­chen Gast­stät­te zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Besu­che­rin­nen. Eine der Damen wur­de ins Gesicht geschla­gen und hier­bei leicht ver­letzt, eine ärzt­li­che Behand­lung war aber nicht von Nöten. Es wird ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung gegen die Beschul­dig­te eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall

Grä­fen­berg. Am Frei­tag, gegen 15:30 Uhr, ereig­ne­te sich ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der Staats­stra­ße 2236. Eine 19-jäh­ri­ge PKW-Fah­re­rin fuhr von Pom­mer in Rich­tung Wal­kers­brunn. In ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung fuhr eine 71-jäh­ri­ge Dame, eben­falls mit ihrem PKW. Die jün­ge­re Kraft­fahr­zeug­füh­re­rin geriet aus bis­her unge­klär­ter Ursa­che nach links in den Gegen­ver­kehr und stieß fron­tal mit dem ent­ge­gen­kom­men­den PKW zusam­men, wel­cher dar­auf­hin in den Stra­ßen­gra­ben geschleu­dert wur­de. Die 71-jäh­ri­ge Dame wur­de auf­grund mit­tel­schwe­rer Ver­let­zun­gen mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den an den bei­den PKWs beläuft sich auf ca. 6.000 Euro und bei­de Klein­wä­gen waren nicht mehr fahr­be­reit. Die Staats­stra­ße wur­de zur Unfall­auf­nah­me beid­sei­tig gesperrt.

Son­sti­ges

Kirch­eh­ren­bach. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, konn­te eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Eber­mann­stadt in der Nähe der orts­an­säs­si­gen Mit­tel­schu­le eine Grup­pe Jugend­li­cher fest­stel­len, wel­che dort sog. „Chi­na-Böl­ler“ zün­de­ten. Da dies zu die­ser Jah­res­zeit ver­bo­ten ist, wird nun ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Als ein älte­rer Herr am Frei­tag gegen 11 Uhr die Bay­reu­ther Stra­ße mit sei­nem Pedelec über­quer­te stürz­te er beim Auf­fah­ren auf den abge­senk­ten Bord­stein. Er zog sich hier­bei eine Frak­tur am rech­ten Unter­schen­kel zu, wes­halb ihn der Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus verbrachte.

Forch­heim. Der 17-jäh­ri­ge Bei­fah­rer eines Pkw Audi/​A4 wur­de am Frei­tag um 15:40 Uhr bei einem Auf­fahr­un­fall in der Eber­mann­städ­ter Stra­ße leicht ver­letzt, als die­ser an einer Ampel abbrem­sen muss­te und ein 65-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw Renault/​Master auf den Audi auf­fuhr. Bei­de Autos erlit­ten wirt­schaft­li­chen Total­scha­den und muss­ten abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt ent­stand 15000.- Euro Sachschaden.

Hal­lern­dorf. Auf Grund Unacht­sam­keit geriet ein 55-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer am Frei­tag um 18 Uhr ins rech­te Stra­ßen­ban­kett und stürz­te. Er erlitt hier­bei leich­te Ver­let­zun­gen, wes­halb ihn der Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ver­brach­te. An sei­ner Kwang Yang ent­stand ca. 100.- Euro Sachschaden.

Hau­sen. Eine älte­re Dame miss­ach­te­te am Frei­tag um 16:15 Uhr mit ihrem grau­en Pkw Mer­ce­des in der Hau­se­ner Stra­ße beim Ein­bie­gen in die Herolds­ba­cher Stra­ße das Stopp­schild. Es kam des­halb zum Zusam­men­stoß mit einem von rechts kom­men­den Pkw BMW eines 20-Jäh­ri­gen. Ver­letzt wur­de nie­mand, an beiden

Autos ent­stand jeweils ca. 1500.- Euro Sachschaden.

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen a.Brand. In der Vik­tor-von-Schef­fel-Stra­ße wur­de von Don­ners­tag auf Frei­tag ein blau­er Pkw BMW wäh­rend er am Stra­ßen­rand park­te am Kot­flü­gel vor­ne links beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 1200.- Euro zu küm­mern. Zeu­gen dazu bzw. Hin­wei­se zum Flüch­ti­gen nimmt die Poli­zei in Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein 31jähriger marok­ka­ni­scher Asyl­be­wer­ber aus Bam­berg wur­de am Frei­tag­abend in einem Dis­coun­ter in der Bay­reu­ther Stra­ße wie­der­holt beim Laden­dieb­stahl erwischt. Dies­mal ent­wen­de­te er Alko­ho­li­ka und Süßig­kei­ten im Wert von 20.- Euro. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft konn­te er wie­der auf frei­en Fuß gesetzt wer­den und erhält eine Straf­an­zei­ge wegen Ladendiebstahl.

Son­sti­ges

Neun­kir­chen a.Brand. In der Zeit vom 31.07.23 bis 17.08.2023 zer­kratz­te jemand erneut einen am Markt­platz ste­hen­den schwar­zen Pkw Maz­da. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Ein jun­ger Mann geriet am Sams­tag kurz nach 3 Uhr mit sei­nem Pkw Mer­ce­des in der Bay­reu­ther Stra­ße in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, wobei bei ihm eine Alko­ho­li­sie­rung von 2,46 Pro­mil­le fest­ge­stellt wur­de. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me und Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­scheins muss er sich nun straf­recht­lich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Fal­sches Kenn­zei­chen angebracht

BAD STAF­FEL­STEIN. Wäh­rend der Strei­fen­fahrt fiel den Poli­zei­be­am­ten ein Pkw auf, wel­cher auf einem Park­platz am Kur­park abge­stellt war. An die­sem Pkw befand sich ein Fahr­rad­trä­ger mit einem Kenn­zei­chen, wel­ches nicht mit dem durch den Fahr­rad­trä­ger ver­deck­ten Kenn­zei­chen des Pkw über­ein gestimmt hat. An Fahr­rad­trä­gern dür­fen jedoch nur soge­nann­te Fol­ge­kenn­zei­chen vom Pkw ange­bracht wer­den, auf wel­chem der Fahr­rad­trä­ger mon­tiert ist.

Der Ver­ur­sa­cher muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

WEIS­MAIN. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag in der Schön­fel­der Stra­ße. Hier­bei wur­de durch einen noch unbe­kann­ten Fahr­zeug gegen die Gar­ten­mau­er eines Anwe­sens gefah­ren, wodurch die Gar­ten­mau­er mas­siv beschä­digt wur­de. Der Ver­ur­sa­cher setz­te sein Fahrt danach ein­fach fort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu kümmern.

Wer kann Hin­wei­se auf den Täter oder das genutz­te Fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.