Im Rah­men des 16. Bam­ber­ger Blues- & Jazz­fe­sti­val gastier­te Tony Bul­luck am Frei­tag, dem 11.08.23, in der sehr gut besuch­ten Kir­che St. Josef in Gau­stadt. Auf inni­ge Wei­se bot er mit unglaub­lich vari­an­ten­rei­cher Stim­me souli­ge Inter­pre­ta­tio­nen bekann­ter Songs. Bür­ger­ver­eins Vor­sit­zen­der Chri­sti­an Bes­ler und Sohn Seba­sti­an unter­mal­ten mit stim­mungs­vol­lem Far­ben­spiel und orga­ni­sier­ten küh­le Geträn­ke, Mes­ner Mar­kus Göpp­ner half bei Auf- und Abbau und stell­te die Strom­ver­sor­gung sicher, Stell­vertr. Vor­sit­zen­de Iris Fischer über­nahm das Sam­meln der Hut­spen­den und über­reich­te Frau Bul­luck im Anschluss einen Dan­ke-Schön-Strauß für die erneut freund­li­che Zusam­men­ar­beit. Auch die Stadt­rä­tin­nen Inge­borg Eich­horn und Danie­la Rein­fel­der genos­sen die beson­de­re Atmo­sphä­re die­ses Kon­zerts und fei­er­ten den Künst­ler. Allen Unter­stüt­zen­den ein herz­li­ches Dan­ke­schön! Auch wenn der Abend die Unko­sten des Bür­ger­ver­eins nicht decken konn­te, freut sich der Bür­ger­ver­ein Gau­stadt bereits aufs näch­ste Jahr und bemüht sich, in Zusam­men­ar­beit mit dem Stadt­mar­ke­ting Bam­berg dem mehr­fa­chen Wunsch nach einem frü­he­ren Beginn nachzukommen.

