Das Wein­fest ist schon eini­ge Tage vor­bei – die Ohren hat­ten Zeit sich zu erholen.

Musik­ge­nuss !!!! ????

Am Sams­tag­mit­tag war ich am Markt um mir Brot zu holen – ich bedau­er­te die Ver­käu­fe­rin sehr, die sich die­ses eng­li­sche Geschrei anhö­ren muss­te – Petrus hat­te wohl auch wenig Ver­ständ­nis, auch ihm war zum Weinen.

Am Sonn­tag dudel­te die Musik nur noch so dahin – nach mehr oder weni­ger Geschrei – das war dann ganz angenehm.

Zu mehr konn­te ich mich nicht auf­raf­fen – der Schrecken am Sams­tag hat mir gereicht.

Ein FRÄN­KI­SCHES WEIN­FEST was ganz BESONDERES !!!! ?????

Es gibt kei­ne frän­ki­sche Musik / Musi­ker, Ver­an­stal­ter mehr, die das zu schät­zen wis­sen, dies hervorheben.

Dann trinkt doch lie­ber eng­li­schen Wein oder sonst was – aber nennt DIES BIT­TE NICHT FRÄNKISCH.

Es gibt sie noch die frän­ki­sche Kul­tur, Frän­kin­nen, Fran­ken, die ihre Hei­mat mit Lie­be und Humor vertreten.

Stolz auf ihre frän­ki­sche Abstam­mung sind, sich zu die­ser bekennen.

Die Ver­an­stal­tung im Muse­um Klein­los­nitz am 23.7.23 „Sin­ga, spilln und tanzn“ das war was für die frän­ki­sche See­le, da blüh­te die­se auf.

Aber ist das nur was für ein Muse­um – ist das nicht auch was für den Markt­platz in Bay­reuth – Platz genug ist da und Künst­le­rin­nen und Künst­ler, Kap­pel­len gibts auch genug in Fran­ken: Lasst sie los! Auf dass der Markt­platz in Bay­reuth wirk­lich FRÄN­KI­SCHE HEI­MAT ausstrahlt.

Das Lokal Frän­kies hat einen Anfang gemacht – macht doch wei­ter so …

Sabi­ne Welß

Bayreuth