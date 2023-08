Jugend­ar­beit lebt in ganz beson­de­rer Wei­se vom Enga­ge­ment der Mitarbeiter/​innen, der Funktionsträger/​innen und Per­sön­lich­kei­ten, die sich auf allen Ebe­nen der Jugend­ar­beit und in der Jugend­po­li­tik für die Belan­ge der jun­gen Gene­ra­ti­on ein­set­zen. Peter Kro­del wur­de im Rah­men einer Fei­er­stun­de die Ehrung als „Part­ner der Jugend“ überreicht.

HIN­TER­GRUND­IN­FOR­MA­TIO­NEN SJR

Der Stadt­ju­gend­ring Bay­reuth ist eine Kör­per­schaft des öffent­li­chen Rechts. In ihm sind eine Viel­zahl an Ver­ei­nen und Ver­bän­den aus der Jugend­ar­beit in der Stadt Bay­reuth orga­ni­siert. Als Dach­or­ga­ni­sa­ti­on ver­tritt er die Inter­es­sen und Belan­ge der Jugend und Jugend­grup­pen gegen­über der Stadt bzw. über den Baye­ri­schen Jugend­ring auch auf staat­li­cher Ebe­ne. Neben der admi­ni­stra­ti­ven Tätig­keit bie­tet der Stadt­ju­gend­ring sei­nen Mit­glieds­or­ga­ni­sa­tio­nen auch kon­kre­te Hil­fen und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung. Als Ser­vice­stel­le ver­steht sich der Jugend­ring als Ansprech­part­ner für die Belan­ge und Pro­jek­te der Jugend­ar­beit in der Stadt Bay­reuth und möch­te durch geziel­te Ange­bo­te wie das Jugend­fo­rum die Jugend­par­ti­zi­pa­ti­on vor­an­brin­gen. Ein eige­nes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm auch in enger Zusam­men­ar­beit mit dem Stadt­ju­gend­amt run­det das Ange­bot ab.