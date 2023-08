Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke hat am 11. August 2023 das Frei­tags­ge­bet im Isla­mi­schen Kul­tur­zen­trum in der Geisfel­der Stra­ße besucht. Vor der Gemein­de – rund 250 Besu­che­rin­nen und Besu­cher nah­men am Gebet teil – beton­te das Stadt­ober­haupt, dass die Reli­gi­ons­frei­heit, die Tole­ranz und der Respekt wich­ti­ge Säu­len einer funk­tio­nie­ren­den Stadt­ge­sell­schaft sind. Das Gebets­haus in der Geisfel­der Stra­ße lei­ste einen wich­ti­gen und not­wen­di­gen Bei­trag zur Inte­gra­ti­on in Bam­berg. Fer­ner hob Star­ke in sei­ner Anspra­che das brei­te Kul­tur­ange­bot des Isla­mi­schen Kul­tur­zen­trums hervor.