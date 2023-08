BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend brann­te ein gepark­tes Auto in Bam­berg voll­stän­dig aus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Mitt­woch, 22.30 Uhr, mel­de­ten Anwoh­ner über den Not­ruf ein bren­nen­des Fahr­zeug und Explo­si­ons­ge­räu­sche auf dem Pend­ler­park­platz in der Pödel­dor­fer Stra­ße in Bam­berg. Bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te stand ein gepark­ter Audi A7 Hybrid bereits in Voll­brand. Die Feu­er­wehr­leu­te konn­ten die Flam­men rasch löschen. Wäh­rend­des­sen sperr­ten Poli­zei­be­am­te die Staats­stra­ße in bei­de Rich­tun­gen. Der Audi brann­te trotz des schnel­len Ein­grei­fens der Feu­er­wehr voll­stän­dig aus, der Scha­den beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­den kei­ne Per­so­nen verletzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat noch am Mitt­woch die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Gemein­sam mit Spe­zia­li­sten des Baye­ri­schen Lan­des­kri­mi­nal­am­tes erfolg­te am Don­ners­tag eine Begut­ach­tung des Fahr­zeugs. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand besteht der Ver­dacht einer Brand­stif­tung durch unbe­kann­te Täter.